Lauana Prado recebe certificado de ouro em Portugal

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

A cantora Lauana Prado, que é um verdadeiro fenômeno na música brasileira nos últimos tempos viveu mais uma conquista marcante: celebrou o encerramento de sua primeira turnê internacional recebendo um Certificado de Ouro em Portugal pelo medley Me Leva Pra Casa / Escrito nas Estrelas / Saudade.

A turnê ocorreu nos dias 7, 8 e 9 de março, passando por Zurique (Suíça), Porto e Lisboa (Portugal), atendendo a um grande pedido dos fãs e consolidando seu sucesso entre o público europeu.

A conquista é resultado de um trabalho que tem acontecido de forma espontânea em Portugal, reflexo do sucesso da cantora no Brasil e o poder envolvente de suas canções ultrapassando fronteiras. Em 2024, Lauana Prado também foi a 4ª artista sertaneja feminina brasileira melhor posicionada no Top 200 em Portugal e a 3ª em streams no país, permanecendo por 16 dias no ranking.

Portugal foi o segundo país onde a cantora mais esteve no Top 200, ficando atrás apenas do Brasil.

No Brasil, o medley Me Leva Pra Casa / Escrito nas Estrelas / Saudade continua sendo um grande sucesso, mesmo após quase dois anos de seu lançamento. Segundo a Connectmix, foi a música mais tocada nas rádios brasileiras em 2024.

No levantamento da Pró-Música Brasil, que analisa Spotify, YouTube, Deezer, Apple Music, Amazon Music e Napster, foi a música mais ouvida no primeiro semestre e encerrou o ano de 2024 como a segunda mais ouvida no Brasil.

O álbum Raiz Goiânia, no qual o hit faz parte, alcançou o Top 1 Álbum no Spotify Brasil por semanas e foi o 3º mais ouvido em 2024. O projeto também foi indicado ao Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja no ano passado. Atualmente, o álbum Raiz Goiânia segue entre os mais ouvidos do país, ocupando a 35ª posição no ranking de álbuns mais ouvidos da semana no Spotify Brasil nesta semana.

Celebrando o sucesso dos shows na Europa, a cantora Lauana Prado segue por alguns dias de férias em Londres, onde vai renovar as energias para retornar focando na divulgação de seu novo álbum Lauana Prado Transcende - Ao Vivo no Ibirapuera, que conta com 12 faixas, sendo 5 inéditas, incluindo Kamasutra, que retrata a história de quem busca em outro amor a chance de esquecer alguém inesquecível e já conquistou o Top 200 do Spotify Brasil, ocupando a posição 121 no final de semana em que foi lançado.



As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.