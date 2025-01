Esta é a primeira vez da dupla sertaneja no ranking das 50 mais tocadas no Brasil

Em 2024, o gênero sertanejo dominou, mais uma vez, o ranking das dez músicas mais tocadas no Brasil. Os dados foram apurados pela Pró-Música, que representa as principais produtoras e gravadoras do país, com base nos números de todas as plataformas digitais (Spotify, YouTube, Deezer, Apple Music, Amazon Music e Napster).

No topo do ranking está "Gosta de rua (ao vivo)", da dupla Felipe & Rodrigo. A posição dos músicos mantém o sertanejo no primeiro lugar da lista pela sétima vez consecutiva. Desde 2018, já tiveram os maiores streamings: "Propaganda (ao vivo)", de Jorge & Mateus; "Lençol dobrado", de João Gustavo & Murilo; "Liberdade provisória (ao vivo)", de Henrique & Juliano; "Batom de cereja (ao vivo)", de Israel & Rodolffo; "Mal feito (ao vivo)", de Hugo & Guilherme e Marília Mendonça; e "Leão", de Marília Mendonça.

"Me leva pra casa / Escrito nas estrelas / Saudade de mim (ao vivo)", de Lauana Prado, e "Barulho do foguete (ao vivo)", de Zé Neto & Cristiano, completam o pódio das mais ouvidas em 2024.

No top 10, "Lapada dela (ao vivo)", de Matheus Fernandes e o Grupo Menos É Mais, representa o pagode, enquanto o funk é destacado por "The box medley funk 2", de The Box, Mc Brinquedo, Mc Cebezinho, Mc Tuto e Mc Laranjinha, e "Let's go 4", de Mc IG, Mc PH, Mc Ryan SP e Mc Luki.





As músicas nacionais representam 96% das faixas mais tocadas. Das estrangeiras, apenas "Beautiful things", de Benson Boone, e "Die with a smile", parceria de Lady Gaga e Bruno Mars, conseguiram um lugar no ranking.

Confira a lista completa a seguir:

"Gosta de rua" (Ao Vivo) - Felipe & Rodrigo "Me leva pra casa / Escrito nas estrelas / Saudade" (Ao Vivo) - Lauana Prado "Barulho do foguete" (Ao Vivo) - Zé Neto & Cristiano 'The box medley funk 2" - The Box, Mc Brinquedo, Mc Cebezinho, Mc Tuto & Mc Laranjinha "Haverá sinais" (Ao Vivo) - Jorge & Mateus, Lauana Prado "Dois tristes" (Ao Vivo) - Simone Mendes "Let's go 4" (Feat. Mc Davi, Mc Don Juan, Mc Kadu, Mc GH Do 7, Mc GP & TrapLaudo) - Mc IG, Mc PH, Mc Ryan SP & Mc Luki "Anestesiado" (Ao Vivo) - Murilo Huff "Lapada dela" (Ao Vivo) - Grupo Menos É Mais & Matheus Fernandes "Vazou na braquiara" (Ao Vivo) - Hugo & Guilherme "Quem não quer sou eu" - Seu Jorge, Mc Leozin, Mc G15 & Dj Topo "Quero te encontrar" - Dj Lg Prod, Dj Jz & Mc Mininin "Canudinho" (Ao Vivo) - Gusttavo Lima & Ana Castela "Coração partido" (Corazón partío) (Ao Vivo) - Grupo Menos É Mais "Quase algo" (Ao Vivo) - Henrique & Juliano "Pocpoc" - Pedro Sampaio "Daqui pra sempre" - Manu & Simone Mendes "Bênçãos que não têm fim" (Counting my blessings) - Isadora Pompeo "Triplex" (Ao Vivo) - Matheus Fernandes, Matheus & Kauan "Morena de goiânia" (Ao Vivo) - Hugo & Guilherme, Maiara & Maraisa "Erro gostoso" (Ao Vivo) - Simone Mendes "Dia de fluxo" - AgroPlay, Ana Castela & Ludmilla "Digitando" - Gustavo Moura & Rafael "Barbie" - Mc Tuto & Dj Glenner "Tenho que me decidir" - Mc PH, Borges, Wiu, Pedro Lotto & Wey "Forró e desmantelo" - Dj Sv & Doug Hits "Fronteira" (Ao Vivo) - Ana Castela & Gustavo Mioto "Deja vu" - Luan Santana & Ana Castela "Aquariano nato" - Mc Saci, Complexo Dos Hits, Dj Sammer & Mc Pretchako "Manda um oi" (Ao Vivo) - Guilherme & Benuto & Simone Mendes "Baby eu tava na rua da água" (Feat. Tropa Da W&S) - TR & Mc Menor Rv "Foi intenso" (Ao Vivo) - Zé Neto & Cristiano & Ana Castela "Melhor vibe" (Feat. Caio Luccas, Dallass & Rocco) - Mc Ryan SP, Filipe Ret & Chefin "Dois fugitivos" (Ao Vivo) - Simone Mendes "Leão" - Marília Mendonça "Não recomendo" (Ao Vivo) - Matheus & Kauan "Nosso primeiro beijo" (Ao Vivo) - Gloria Groove "Deu moral" (Ao Vivo) - Zé Neto & Cristiano "Apaguei pra todos" (Ao Vivo) - Ferrugem & Sorriso Maroto "Diz aí qual é o plano?" (Feat. Mc Gh Do 7, Mc GP, Mc Nego Micha, Mc Ph, Mc Luki, Mc Poze Do Rodo, Murillo E LT No Beat & TrapLaudo) - Mc IG, Mc Ryan SP & Oruam "Lua" (Feat. Alok) - Ana Castela & Hungria Hip Hop "Torre eiffel" (Ao Vivo) - Manu, Guilherme & Benuto "Nosso quadro" - AgroPlay & Ana Castela "A danada me ligando" - Mc Cebezinho, Mc Kako, Mc Tuto & Dj Oreia "Sagrado profano" - Luísa Sonza & KayBlack "Beautiful things" - Benson Boone "Última saudade" (Ao Vivo) - Henrique & Juliano "Eu sou teu pai" (Ao Vivo) - Valesca Mayssa "Aquela pessoa" (Ao Vivo) - Henrique & Juliano "Die with a smile" - Lady Gaga & Bruno Mars

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata