Sertanejo domina a lista das 50 músicas mais tocadas no Brasil em 2024

A Pro-Música, entidade que representa as principais gravadoras e produtoras fonográficas do Brasil, apresenta um ranking exclusivo com as 50 músicas mais ouvidas nas plataformas de streaming no Brasil, no primeiro semestre de 2024.

O gênero sertanejo despontou na liderança no período, com 8 entre as 10 mais tocadas. O topo ficou com Lauana Prado, e o pout-pourri dos hits Me Leva Pra Casa / Escrito Nas Estrelas / Saudade (Ao Vivo), do álbum Raiz Goiânia (Ao Vivo) (Universal Music), seguida por Barulho Do Foguete (Ao Vivo) (Som Livre), interpretada pela dupla Zé Neto & Cristiano.

Para além do sertanejo, as duas músicas que integram o TOP 10 são do funk, com Let's Go 4 (Feat. Mc Davi, Mc Don Juan, Mc Kadu, Mc GH Do 7, Mc GP & TrapLaudo) (GR6 Music), nas vozes de Mc IG, Mc PH, Mc Ryan SP & Mc Luki, completando o pódio na terceira posição. A faixa é seguida por outro sucesso do segmento: Pocpoc (Warner Music), de Pedro Sampaio, na quarta colocação.

O levantamento realizado pela Pro-Música é o único da indústria fonográfica a considerar as músicas mais executadas no país somando as plataformas Spotify, YouTube, Deezer, Apple Music, Amazon Music e Napster, com dados compilados pela BMAT.

Segundo a edição 2023 do relatório Mercado Fonográfico Brasileiro, também produzido pela entidade, no último ano o streaming foi responsável por 87% dos R$ 2,9 bilhões de receitas totais da indústria.

No levantamento, chama a atenção também a força do artista brasileiro e o fato de não haver nenhuma música estrangeira entre as 50 mais ouvidas no país. Além do protagonismo sertanejo e da força do funk, o ranking demonstra ainda a crescente ascensão de outros ritmos de música urbana, como o trap e o rap.

Confira as 50 músicas mais tocadas no Brasil no primeiro semestre de 2024:

1 Me Leva Pra Casa / Escrito Nas Estrelas / Saudade (Ao Vivo)

2 Barulho Do Foguete (Ao Vivo)

3 Let's Go 4 (Feat. Mc Davi, Mc Don Juan, Mc Kadu, Mc GH Do 7, Mc GP & TrapLaudo)

4 Pocpoc

5 Anestesiado (Ao Vivo)

6 Canudinho (Ao Vivo)

7 Daqui Pra Sempre

8 Haverá Sinais (Ao Vivo)

9 Deja Vu

10 Dia De Fluxo

11 Tenho Que Me Decidir

12 Quero Te Encontrar

13 Vazou Na Braquiara (Ao Vivo)

14 Gosta De Rua (Ao Vivo)

15 Lapada Dela (Ao Vivo)

16 Dois Tristes (Ao Vivo)

17 Baby Eu Tava Na Rua Da Água (Feat. Tropa Da W&S)

18 Digitando

19 Fronteira (Ao Vivo)

20 Não Recomendo (Ao Vivo)

21 Erro Gostoso (Ao Vivo)

22 Manda Um Oi (Ao Vivo)

23 Dois Fugitivos (Ao Vivo)

24 Bênçãos Que Não Têm Fim (Counting My Blessings)

25 Aquariano Nato

26 Quase Algo (Ao Vivo)

27 Lua (Feat. Alok)

28 Diz Aí Qual É O Plano? (Feat. Mc Gh Do 7, Mc GP, Mc Nego Micha, Mc Ph, Mc Luki, Mc Poze Do Rodo, Murillo E LT No Beat & TrapLaudo)

29 Loucura

30 The Box Medley Funk 2

31 Macetando

32 Qual É O Seu Desejo?

33 Leão

34 Ram Tcum

35 Perna Bamba

36 Baile Do Bruxo

37 Solteiro Forçado

38 Dentro Da Hilux

39 Nosso Quadro

40 10 Carros

41 Entra Na Defender

42 A Internet É Toxica (Feat. Mc Saci)

43 Tum Bá Tum

44 Passada De Mão (Ao Vivo)

45 Mala Dos Porta-Mala (Ao Vivo)

46 Quem Não Quer Sou Eu

47 Um Mês E Pouco (Ao Vivo)

48 Cerveja Abre Sozinha (Ao Vivo)

49 Não Vou Namorar (Feat. Mc Th Da Serra)

50 Oi Balde (Ao Vivo)