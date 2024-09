Clareou se une a Diego e Victor Hugo em ‘Pagonejo’ e a vocação da dupla

O grupo de pagode Clareou, formado por, Branco, Fernando Mellete, Juninho De Jesus e Buiu está prestes a lançar uma nova música que promete conquistar o público. A faixa pout-pourri "Arrependido / A Carne é Fraca" marca a colaboração inédita entre Clareou a dupla sertaneja Diego & Victor Hugo, que resultou em um ‘Pagonejo’ envolvente que conquistou o público da gravação do novo DVD do grupo.

Nos bastidores da gravação, os integrantes do Clareou foram surpreendidos com uma habilidade da dupla que nem eles sabiam que tinham. “Os dois são pagodeiros demais e a gente nem sabia. E isso foi uma coincidência bizarra, porque no DVD, quando a gente foi trocar de roupa, a gente poderia ter pedido um pagodeiro convidado para entreter o público no momento em que a gente saiu do palco pra trocar de roupa. E quem segurou o público foi o Diego e Victor Hugo cantando muitos pagodes. E a galera curtiu demais. Ficamos impressionados demais deles saberem tanto do nosso gênero”, confessa Branco, vocalista do Clareou.

A parceria dos pagodeiros com os sertanejos começou graças a um amigo em comum, Flavinho, que cresceu com os integrantes do Clareou em Del Castilho, na Zona Norte do Rio de Janeiro, desde o início do grupo. Flavinho, que atualmente trabalha com Diego & Victor Hugo, foi o responsável por fazer essa ponte entre os artistas, e a dupla aceitou a proposta na hora.

A ideia de escolher uma mistura com o sertanejo tem uma razão: “Nós escolhemos uma dupla sertaneja porque ainda não tínhamos gravado com ninguém do sertanejo, mas já gravamos com muita gente do samba, pagode, MPB, funk... Então era um desejo nosso mesmo”, explica Branco.

A música "Arrependido" fala sobre um homem que enfrenta as consequências de suas ações e está "provando do próprio veneno" após trair sua mulher. Já "A Carne é Fraca" aborda a história de um homem em um relacionamento duplo, que pede à sua parceira que não o cobre tanto. Ambas as faixas, com suas letras intensas e emocionantes, capturam as complexidades dos relacionamentos amorosos.