“Super freaky girl”, de Nicki Minaj, é a música mais ouvida pelas pessoas durante o sexo, segundo um estudo da ZipHealth, plataforma americana de teleconsultas. A pesquisa entrevistou mais de mil pessoas e analisou 11 mil músicas de 150 playlists para ver quais canções e artistas são mais populares na trilha sonora do momento íntimo.





Além da música de Nicki Minaj, as playlists ainda têm as músicas “The hills”, “Often” e “Call out my name”, de The Weeknd, e “Closer”, de Nine Inch Nails, no top cinco. O sexto lugar fica com “Love is a b***tch”, de Two Feet. The Weeknd aparece novamente na lista, ocupando o sétimo lugar com “Earned it”. Em oitavo, está “Or nah (remix)”, um feat de Ty Dolla $ign, The Weeknd, Wiz Khalifa e DJ Mustard. Em nono lugar, está “I feel like I’m drowning”, de Two Feet. Fechando o ranking, está “Birthday sex”, de Jeremith.





A pesquisa listou oito gêneros que são mais escutados. O pop aparece em primeiro lugar, seguido de hip-hop/rap, R&B/soul, indie rock, alternativo, EDM, heavy metal e rock clássico.





Já o ranking de artistas é liderado pelo rapper The Weeknd. Kanye West ocupa o segundo lugar. A banda Deftones aparece em seguida, sendo a única representante de rock ou metal no top 10. Drake, Lana del Rey, Kendrick Lamar, Tyler the Creator, Rihanna, Taylor Swift e Doja Cat completam a lista.





O estudo também classifica os artistas mais ouvidos de acordo com o gênero musical. O top três de R&B/ Soul é composto por Brent Faiyaz, Chris Brown e Bryson Tiller. No pop, os mais ouvidos são The Weeknd, Lana Del Rey e Rihanna.





O indie rock é marcado por Arctic Monkeys, TV Gil e Mac DeMarco. No hip-hop/ rap, os mais ouvidos são Kanye West, Drake e Kendrick Lamar. O top três de heavy metal tem Deftones, Slipknot e System of a Down. O eletrônico tem Hippie Sabotage, Deadmau5 e FKA Twigs.

Duração e fetiches

A pesquisa ainda revelou várias curiosidades que unem a música à prática sexual. Como, por exemplo, o fato de que 47% dos entrevistados ouvem música regularmente durante o ato sexual. Desses, 36% disseram ter fetiches. Outro dado mostra que 3% das pessoas ouvem música por fones de ouvido bluetooth durante a relação sexual.





Para 68% dos entrevistados, ouvir música ajuda a reduzir a ansiedade durante o sexo. Outros 63% dizem que aumenta significativamente a duração do sexo.





Já a respeito da duração, os ouvintes de hip-hop/rap possuem a melhor performance, com média de 31,5 minutos. A música clássica aparece em segundo, com 31,3 minutos, seguido da alternativa, com 31,1 minutos. Heavy metal e folk fecham o top cinco, com 30,8 e 20,6 minutos, respectivamente.O último lugar do ranking ficou com a música eletrônica, com média de 27,2 minutos na cama.

Os resultados mostram, ainda, que quem ouve country tem mais propensão a não usar, ou usar raramente, camisinha, já que 61% dos ouvintes revelaram o hábito. Além disso, 22% dos ouvintes disseram que já participaram de uma orgia. Já quando o assunto é fetiche,72% dos ouvintes de heavy metal disseram ter um, enquanto 54% disseram que já fizeram sexo a três.





Sexo anal é comum para 52% dos ouvintes de pop, enquanto sexo casual é apontado por 88% dos ouvintes de folk. Por fim, 53% dos ouvintes de hip-hop/rap já fizeram sexo em público.