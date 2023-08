677

Doja Cat voltou a comprovar que no quesito videografia, ela ganha de qualquer artista. Lançado nesta sexta-feira (4/8), no videoclipe de “Paint the Town Red” - lead-single do seu próximo álbum -, ela encarnou a estética diabólica em uma letra que alfineta até mesmo seus fãs.

O vídeo oficial foi dirigido por Nina McNeely (Miguel/Fergie) e pela própria artista. Ele é baseado em três pinturas que Doja Cat criou e cada uma das cenas é uma recriação destas obras. No mês passado, ela pintou a capa do single durante uma live em seu Instagram, enquanto conversava com os fãs e revelou um trecho de sua nova música.





A faixa possui o sample de “Walk on By”, hit de 1964, de Dionne Warwick. Na letra, Doja Cat continua as críticas sobre a fama que iniciou no último single “Attention”, e diz: “P*ta, eu disse o que disse, prefiro ser famosa. Deixei tudo isso subir à minha cabeça, não me importo, pinto a cidade de vermelho”.

Doja Cat no videoclipe de 'Paint the Town Red' Reprodução/YouTube





Além disso, a artista alfineta os próprios fãs: “Eu não preciso de um novo feat. ou de um novo ajudante; eu não preciso de um novo fã porque o meu amor (namorado) gosta de mim; eu não preciso usar uma peruca pra fazer você gostar de mim."





Vale ressaltar que nas últimas semanas, Doja tem atacado o público que a acompanha nas redes sociais. Isso porque alguns fãs se autointitulavam “kitten” ou “kittenz” e a nomenclatura irritou a artista. “Meus fãs não se chamam de m*rda nenhuma. Se você se chama de kitten ou kittenz, isso significa que você precisa desligar o telefone, arrumar um emprego e ajudar seus pais em casa”, criticou ela.





Conheça Doja Cat

No início deste ano, ela lançou, ao lado de sua colega de gravadora SZA, o remix de sua música #1 Hot 100, “Kill Bill”. Na faixa remix, Doja Cat recebeu muitos elogios por abrir a música com um verso de rap poderoso, seguido pelo refrão original de SZA; A Billboard proclamou "... a inclusão de Doja na faixa injeta uma nova empolgação: a superestrela abre o remix com uma narrativa de rap detalhada".

Ela também foi nomeada uma das pessoas mais influentes do TIME100 de 2023, onde apareceu na capa de abril de uma das quatro edições globais da revista TIME, além de ser reconhecida como homenageada e se apresentar no exclusivo TIME100 Gala.