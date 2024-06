Um ator da TV Globo, cotado para integrar o elenco da nova novela das 18h, se envolveu em uma confusão em uma balada no Rio de Janeiro.

De acordo com o jornalista Matheus Baldi, o artista se interessou por um homem comprometido. Os dois trocaram olhares e se beijaram no banheiro.

A reportagem contou ainda que a confusão começou após o namorado do rapaz flagrar o amado com o ator da Globo. O flagrante deu início a uma discussão entre o casal no meio da pista de dança.

O ator, é claro, se distanciou e acabou deixando a festa após a confusão.





