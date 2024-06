A Globo confirmou na tarde desta quarta (5) que Maju Coutinho vai continuar à frente do Fantástico ao lado de Poliana Abritta. A apresentadora foi alvo de rumores de que seria demitida pela emissora após a revista eletrônica ter amargado um dos piores ibopes do ano, marcando 16,3 pontos na Grande São Paulo, no domingo (2).



Segundo o colunista Alessandro Lo-Bianco, do A Tarde É Sua, na RedeTV!, depois de uma reunião extraordinária para avaliar o resultado negativo do Ibope, a direção teria decidido tirar Maju do dominical e estariam estudando a possibilidade de colocarem Sandra Annenberg no lugar de Maju.





Mas tudo isso foi negado pela emissora. Em nota o departamento de comunicação da Globo esclareceu: “Essa informação não procede”, diz a nota. Ou seja, Maju vai seguir à frente do Fantástico.





Vale lembrar que a Globo já desmentiu a saída de Maju Coutinho do Fantástico em abril. O programa A Tarde É Sua noticiou que a jornalista deixaria a emissora após uma suposta pesquisa de satisfação feita com telespectadores. De acordo com a atração, a audiência teria caído por conta da rejeição à Maju.





Páginas de fofoca também sugeriram que Poliana Abritta se tornaria correspondente internacional da Globo neste ano. Informação também negada pela apresentadora: “O que eu posso dizer é que estou à frente do Fantástico, que meus planos continuam sendo o Fantástico”, disse Poliana na época.