Uma “sala” de cinema para lá de diferente vai funcionar no Centro de Belo Horizonte nesta sexta-feira (7/6) à noite. A tela – ou melhor, a telona – será a empena do prédio que fica na esquina das ruas Tupinambás e Bahia.



O projeto da Cinemateca Brasileira vai exibir, às 19h, trechos de três produções da mais antiga coleção de filmes do país, registros históricos do Brasil feitos entre as décadas de 1900 e 1950. Eles fazem parte do acervo de filmes em nitrato de celulose que a Cinemateca acaba de recuperar e digitalizar.



O público verá “Ceremônias e Festa da Igreja em S. Maria”, o documentário mais antigo do acervo, filmado em 1909, “Apuros de Genésio” (1940) e “Amazônia e Rio exposição de 1922”, compilação de imagens feitas por Silvino Santos entre 1919 e 1926 na região Norte do país e no Rio de Janeiro.

A iniciativa integra o projeto Viva Cinemateca, que reúne projetos voltados para a recuperação de importantes acervos audiovisuais.