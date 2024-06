As irmãs Ferraz e o violonista Tabajara Belo, atração de domingo no Centro Cultural Unimed-BH Minas, prometem fazer o público cantar com eles



“Vinicius de Moraes foi um grande cronista do cotidiano, das relações pessoais, dos amores e amizades. Ele sempre teve o olhar voltado para as coisas do dia a dia. Quando cantamos seu repertório, é como resgatar um pouquinho da leveza de outro tempo”, diz Flávia Ferraz, integrante do trio vocal Amaranto, formado por ela e as irmãs, Lúcia e Marina.



No domingo (9/6) à noite, no Centro Cultural Unimed-BH Minas, o trio vai se unir ao violonista Tabajara Belo no show dedicado à obra de Vinicius.



A parceria entre as irmãs Ferraz e Belo é antiga. Ele participou de “Brasilêro”, disco do Amaranto lançado em 2003. Frequentemente, o violonista faz participação em shows do trio e vice-versa.



“A gente brinca que se tivéssemos um irmão, seria o Tabajara. É uma parceria de vida. Quando trabalhamos com ele, nos influenciamos mutuamente”, conta Flávia. “Ele tem apuro técnico muito grande com o violão, cria texturas variadas, e nós aproveitamos suas ideias para nossos arranjos vocais. Da mesma forma, às vezes a gente vem com uma ideia vocal e ele traduz aquilo para o violão. Vivemos em constante troca.”

Sarau poético

A ideia de montar o show dedicado ao “Poetinha” da MPB surgiu há mais de uma década. “O repertório de Vinicius sempre esteve presente em nossas rodas informais de música, mas a ideia do projeto veio há 13 anos”, relembra a cantora. “Na época, fomos convidados a compor o repertório musical do sarau poético de uma festa particular. Dali surgiu parte do show que apresentaremos em BH.”



Porém, o desejo de levar o espetáculo até o público precisou ser adiado. Primeiro, devido à viagem de Tabajara para os Estados Unidos, onde ele fez doutorado em composição. Depois, por causa da pandemia. Quando tudo se ajeitou, o show passou a ser apresentado com formato acústico em locais menores.



“A apresentação de domingo será a primeira no teatro. Apesar de mantermos os momentos mais introspectivos, há outros em que chamamos o público para cantar com a gente. É muito gostoso. Sentimos que este show, em que trabalhamos com tanto cuidado por tanto tempo, está finalmente completo”, comenta Flávia.

Símbolo brasileiro

Vinicius de Moraes (1913-1980) escreveu a letra de “Garota de Ipanema”, parceria com Tom Jobim. Esta canção, sucesso mundial, virou uma espécie de símbolo do Brasil. Um dos poetas mais importantes do país, também criou clássicos da música popular ao lado de Baden Powell, Toquinho, Chico Buarque, Edu Lobo e Carlos Lyra, além de Jobim.



Amaranto e Tabajara Belo vão destacar essas parcerias, especialmente com Buarque, que completará 80 anos no próximo dia 19. Os dois compuseram “Gente humilde”, entre outras canções.



“O repertório de Vinicius faz parte da história da música brasileira, despontando no começo da Bossa Nova. Suas parcerias são muito importantes. Trouxemos para o nosso show obras dele com Tom Jobim, Chico Buarque, Carlos Lyra, Baden Powell e outros”, conclui Flávia Ferraz.



AMARANTO E TABAJARA BELO APRESENTAM VINICIUS

Neste domingo (9/6), às 18h, no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). Ingressos: R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia), à venda na plataforma Sympla.

* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria