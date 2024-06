A relação da cantora portuguesa Ana Laíns com o Brasil vai além do idioma. Nos últimos anos, ela firmou parceria com músicos do país – entre eles, Ivan Lins e Fafá de Belém –, fazendo da ponte aérea Portugal-Brasil um caminho habitual.



No domingo (9/6) à noite, Ana apresenta no Sesc Palladium, em BH, o show “Mátria língua”. Acompanhada de Paulo Loureiro (piano), Ricardo Silva (guitarra portuguesa) e Carlos Lopez (acordeom), a cantora vai transitar entre a música e a poesia de autores lusófonos.



Ana faz este show há cinco anos. “No entanto, vamos sempre modificando o repertório de acordo com aquilo que são as minhas próprias experiências ao longo do tempo”, destaca.



Além das experiências pessoais da artista, as circunstâncias se refletem no repertório. Este domingo, por exemplo, é véspera da comemoração dos 500 anos de nascimento de Camões, do Dia das Comunidades Portuguesas e do Dia de Portugal.

Fim da ditadura



A data dedicada a Portugal, aliás, ganha significado especial devido aos 50 anos da Revolução dos Cravos, que pôs fim à ditadura de António de Oliveira Salazar naquele país.



“Mátria língua” comemora a liberdade, afirma Ana. “Nós estamos a viver um tempo de enorme polarização. Há muito tempo que nós, enquanto povos, não estávamos tão divididos e com tanta dificuldade em coordenar as ideias. Em Portugal, as pessoas defendem liberdade ao mesmo tempo em que direitos estão ameaçados. É preciso compreender que a liberdade pressupõe direito”, defende.



Reforçando esse caráter libertário, ela incorporou ao repertório canções de José Afonso e poemas de Sérgio Godinho, nomes ligados à Revolução dos Cravos.

Entre os brasileiros, Ana vai declamar versos de Cecília Meireles. De acordo com a cantora, a poetisa brasileira representa a força do feminino na literatura lusófona – a declamação é uma forma de homenageá-la.

Música celta

O repertório terá fados, além de canções de outros estilos provenientes de comunidades portuguesas. São músicas com forte influência dos celtas, que se estabeleceram no Norte do país nos primórdios da civilização, executadas com gaitas de fole, flautas e alaúdes.



“Quero mostrar para os brasileiros outros estilos musicais de Portugal”, explica. “Portugal é um país bem pequeno, mas muito versátil. Limitar nossa música ao fado é reduzir tudo o que produzimos. Por isso, vou cantar canções das comunidades portuguesas”, conclui Ana Laíns.



“MÁTRIA LÍNGUA”



Show de Ana Laíns. Domingo (9/6), às 20h, no Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro). Inteira: R$ 90 (plateia 1) e R$ 60 (plateias 2 e 3), com meia-entrada na forma da lei. À venda na bilheteria do teatro ou na plataforma Sympla. Informações: (31) 3270-8100.