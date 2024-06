A estrutura da turnê para arenas ganhou palco maior, com mais passarelas para aproximar a banda do público e novos efeitos especiais

Com quase três décadas de trajetória, mantendo a mesma formação, o Jota Quest não aparenta sinais de cansaço – pelo contrário, mostra fôlego de atleta, com novos lançamentos em meio à maior turnê de sua história. Em julho de 2022, o grupo deu início à circulação “Jota25”, para marcar, com algum atraso, por causa da pandemia, os 25 anos de seu álbum de estreia, “J. Quest” (1996).



Com o sucesso do giro nacional, a banda resolveu, em meados de 2023, arriscar uma apresentação em um estádio, em Porto Alegre, que resultou no registro audiovisual “Jota25 Beira Rio”. O show foi assistido por aproximadamente 30 mil pessoas.



O êxito da empreitada foi a primeira motivação para que o grupo desdobrasse a turnê, rebatizada “Jota25 Arenas” e reformatada para grandes públicos. É esta nova configuração turbinada que chega a Belo Horizonte, na Esplanada do Mineirão, neste sábado (8/6), a partir das 19h.



O vocalista Rogério Flausino, que, ao longo dos anos, mantém um “casamento inabalável” com Marco Túlio (guitarra), PJ (baixo), Márcio Buzelin (teclado) e Paulinho Fonseca (bateria), diz que, após a experiência em Porto Alegre, o grupo começou a avaliar se seria possível repetir o formato em outras cidades.

A abertura do show da banda norte-americana Maroon 5, na inauguração da Arena MRV, em setembro do ano passado, reforçou a crença de que, sim, seria viável.



Risco calculado



“Começamos a projetar a 'Jota25 Arenas' com muito pé no chão, porque é complexo, é caro, enfim, é um investimento arriscado, mas resolvemos encarar esse desafio”, diz. Ele evoca, como exemplo, um universo algo distante do Jota Quest.

“O showbiz brasileiro vem passando por transformações muito importantes ao longo dos últimos anos e, nesse sentido, vale um destaque para a galera do sertanejo, que mostrou que era possível realizar espetáculos com uma estrutura maior, como os gringos fazem”, pontua.



Flausino diz que essa nova etapa da turnê comemorativa cresceu bastante em relação ao que foi a “Jota25”, em termos de estrutura. Ele destaca o tamanho do palco e tudo o que está nele, desde o telão até as passarelas que permitem maior aproximação com o público.

Em termos de repertório, também houve mudanças, com a inclusão de músicas do mais recente álbum, “De volta ao novo” (2023) – o primeiro de inéditas após um hiato de oito anos.



O disco terá um “Volume 2”, com lançamento previsto para agosto deste ano. O vocalista adianta que o público de BH vai poder conferir, em primeira mão, duas músicas “completamente inéditas”, que integram seu repertório.

“Nos outros shows da 'Jota25 Arenas', a gente não conseguiu incluir, simplesmente porque elas ainda não estavam prontas”, diz. De resto, o roteiro da apresentação traz músicas do “Volume 1” e sucessos de carreira que perpassam toda sua discografia.



Altos e baixos

Flausino aponta que entender os altos e baixos de uma carreira e saber lidar com eles é o que tem garantido a longevidade da formação do Jota Quest.

“Dizem que você aprende é na hora do perrengue, mas, depois de um tempo, percebemos que o aprendizado está no jogo inteiro; está no bom momento também, quando tem muito trabalho, muito estresse. Estamos vivendo agora, com quase 30 anos de estrada, coisas que nunca vivemos, e isso é uma maravilha”, afirma.



A turnê “Jota25 Arenas” segue até dezembro, com datas em diversas cidades brasileiras e uma breve escala nos EUA. O vocalista diz que, até o momento, foram cerca de 200 apresentações realizadas desde julho de 2022 – contando praças, feiras, casas de shows – e que, até o encerramento da circulação, esse número vai chegar perto de 300.



“Isso é sinônimo de que deu certo, mas tem que ter jogo de cintura, porque o desgaste acontece mesmo. Tem que estar atento para saber quando parar, dar uma pausa, descansar e começar outra parada lá na frente”, pontua.



Trajetória de sucesso

O Jota Quest começou a despontar na cena local, em meados dos anos 1990, em festas universitárias e nos galpões da Avenida dos Andradas – um importante polo de shows naquela década.

Após o lançamento do primeiro álbum, o grupo seguiu a passos largos a trilha do sucesso: uma trajetória que registra mais de 7 milhões de cópias vendidas de seus álbuns de estúdio e registros ao vivo.

No ambiente digital, o Jota Quest se aproxima da marca de 1 bilhão de views e plays, segundo o vocalista Rogério Flausino. Com dois prêmios Grammy Latino no currículo, a banda ultrapassou, ao longo da carreira, a marca de 3 mil apresentações, no Brasil e no exterior, incluindo quatro passagens pelo Palco Mundo do Rock in Rio.



“JOTA25 ARENAS”

Show do Jota Quest, neste sábado (8/6), a partir de 19h, na Esplanada do Mineirão (Av. Antônio Abrahão Caram, 1.001, São José). Ingressos com preços variando de R$ 70 (meia-entrada para pista) a R$ 1.050 (inteira para o backstage) + taxas de serviço, à venda pela plataforma Ticket360.