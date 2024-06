O projeto Blues na Praça, neste sábado (8/6), será especial, pois vai ganhar o formato de arraial junino, a festa da roça brasileira.



Nascido no Sul dos Estados Unidos, o blues surgiu no fim do século 19 nas vozes de afrodescendentes escravizados. Utilizando apenas canto e palmas, pois não tinham acesso a instrumentos, trabalhadores das plantações uniram hinos religiosos ao próprio lamento, dando origem ao gênero musical que mais tarde influenciaria o rock, o soul e o jazz.



Na Praça Alaska, no Bairro Sion, a trilha sonora permanecerá a mesma, aquela surgida nas roças de algodão do Mississippi e da Georgia, mas a culinária virá do legítimo são-joão brasileiro.



“Nesta época do ano, as festas juninas voltam com tudo. Decidimos fazer um ‘arraiá’ diferente, trazendo o blues no lugar do típico forró”, conta Amaury Sodré Júnior, produtor do evento.

“Incluímos, claro, os petiscos juninos. Vamos ter quentão, caldos, milho-verde e doces tradicionais. Além disso, nossa praça gastronômica contará com comidas indiana e japonesa e pratos mineiros”, afirma.

As bandas Caramelo’s Blues Band e Mata Hari se apresentarão às 14h e às 17h, respectivamente. Aliás, será a estreia da Caramelo’s no evento.



“Buscamos influência no blues dos anos 1960 e 1980, trazendo canções de Eric Clapton, Freddie King e Stevie Ray Vaughan, por exemplo. Damos pegada mais blues a clássicos do rock”, explica Marcelo Lopes, vocalista e guitarrista do grupo.



“Temos também (no repertório) artistas brasileiros que conversam muito bem com o estilo, como Cazuza e Angela Ro Ro”, diz ele.



Lopes destaca o encontro do blues dos trabalhadores rurais americanos com elementos juninos da cultura popular brasileira.



“Durante este mês, acontecem várias festas típicas em BH com suas tradicionais quadrilhas. É divertido trazer um evento diferente para quem gosta de outros estilos musicais, mas, ainda assim, não deixa de apreciar as comidas e o clima gostoso desta época do ano”, conclui o guitarrista da Caramelo’s.

ARRAIÁ DO BLUES



Sábado (8/6), das 12h às 20h. Com Caramelo’s Blues Band (14h) e banda Mata Hari (17h). Praça Alaska, no Sion. Entrada franca, com retirada de ingressos na plataforma Sympla.

OUTRA JUNINA



>>> FESTA RARO



A Junina do Raro, festa temática que tem o cantor Pedro Sampaio como atração principal, será realizada também no sábado (8/6), às 22h, no espaço Star 415 (Rua Star, 415, Jardim Canadá), em Nova Lima. O evento conta com brincadeiras e comidas típicas, além de apresentações do sertanejo Lucas Barros, da dupla Greg & Gont e DJs mineiros. Ingressos, que custam R$ 140 (feminino) e R$ 160 (masculino), estão à venda na plataforma Ingresse.

* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria