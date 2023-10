677

Auder Júnior, que também é curador do festival, toca clássicos do blues para o público do bairro Aparecida, neste sábado marcela penido/divulgação







O músico Celso Moreira abre a programação do BH Soul Blues Festival neste sábado (21/10), a partir das 13h, na Livraria da Rua, na Savassi. Às 16h, do outro lado da cidade, o idealizador e curador do projeto, Auder Júnior, faz show no Clã Espaço Cultural, no bairro Aparecida, na Região Noroeste da capital. No domingo (22/10), às 14h, é a vez de Fernanda Rocha convidar o Blues Friends para acompanhá-la no Quintal da Play, no Carlos Prates.









Auder conta que a temática principal desta edição é levar o blues para várias regionais da capital mineira. “Estamos democratizando essa questão do blues, que é um estilo musical igual ao rock, mas que fica mais restrito à Região Centro-Sul de Belo Horizonte”, explica.





Ele cita o projeto Roda de Blues, realizado no Clã Espaço Cultural, e que agora está inserido no festival. “Foi uma semente que plantamos e que deu certo. Foi um sucesso em todas as suas edições. A Roda de Blues, normalmente, é apresentada uma vez por mês no Clã, que fica sempre cheio”, garante Auder.





O BH Soul Blues Festival prossegue até 11 de novembro e será realizado em vários bairros da capital. Otávio Rocha (Blues Etílicos), Neto Rockfeller, Affonsinho Heliodoro, Cláudio Venturini, Osmar e o Blues, Lorenzo Tassinari e Blues Friends, Eduardo Sanna, Little Butter, Alexandre da Matta e Black Dogs, além do DJ Cateb e o argentino Nico Fami, são nomes já confirmados.

Concurso gastronômico

Auder detalha também que haverá concurso gastronômico, envolvendo os locais nos quais serão apresentados os shows do festival. “Cada espaço escolheu um prato ou tira-gosto, especialmente feito para o BH Soul Blues.” Segundo ele, o vencedor será escolhido por um juri especial.





“BH SOUL BLUES FESTIVAL”

• Neste sábado (21/10), às 13h, com apresentação do guitarrista Celso Moreira, na Livraria da Rua (Rua Antônio de Albuquerque, 913, Savassi). Às 16h, show com o bluesman Auder Júnior, no Clã Espaço Cultural (Rua Bernardo Cisneiros, 12, Aparecida).

• No domingo (22/10), às 14h, Fernanda Rocha convida Blues Friends, no Quintal da Play (Rua Perdões, 269, Carlos Prates).

• Informações: bhsoubluesfestival (Instagram).





Outros shows





>>> ZEZÉ DI CAMARGO E LUCIANO





Zezé di Camargo e Luciano se apresentam neste sábado (21/10), às 20h, no Star415 Eventos (Rua Star 415, Jardim Canadá). Os sertanejos fazem um revival dos seus maiores sucessos, presentes na turnê “Novos tempos”, com a qual estão rodando o Brasil. Ingressos: R$ 150 (2º lote, arena open bar) e R$ 230 (2º lote: front stage open bar), à venda no site www.star415eventos.com.br .





>>> EDUARDO ARAÚJO E OS INCRÍVEIS





Ícones da Jovem Guarda, o cantor e compositor mineiro Eduardo Araújo e a banda Os Incríveis se apresentam neste sábado (21/10), às 21h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). Hits como “O bom”, “Tutti frutti”, “Get back, “O milionário”, “Eu te amo meu Brasil” e “Marcas do que se foi” fazem parte do set list. Ingressos:

R$ 150 (inteira), à venda nabilheteria local e pelo Eventim.Informações: (31) 3516-1360.





>>> ADRIANA ARAÚJO CANTA ALCIONE





Homenagear Alcione ainda em vida é o propósito de Adriana Araújo, atualmente uma das vozes do samba em Belo Horizonte. O show acontece neste sábado (21/10), às 21h, n’A Autêntica (Rua Álvares Maciel, 312, Santa Efigênia). No repertório, sucessos como “Sufoco” “Meu ébano” e “Não deixe o samba morrer”. Ingressos a partir de R$ 30 (lote 3, meia social), à venda pelo site www.aautentica.com.br.