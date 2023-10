677

Fernanda Takai e Roberto Menescal são convidados de Thiago Delegado no show que encerra a agenda de amanhã Dudi Polonis/Divulgação

Em sua terceira edição, o Festival Sabiá será promovido neste fim de semana - sábado (21/10) e domingo (22/10) - na Praça Floriano Peixoto, em Santa Efigênia. Com o tema "(Re) Inventar caminhos", o evento criado para o público 50+ busca fugir da mesmice por meio de uma programação diversa, sem limitação de idade.









A maior parte da programação é musical, com ênfase nos encontros. Serão três, somente na tarde de amanhã. O trio de forró Manacá da Serra, que traz à frente a cantora Bárbara Barcellos, faz show com Rubinho do Vale como convidado.





Veterano do reggae em Minas Gerais, Celso Moretti vai levar ao palco Augusta Barna, uma das revelações da música mineira. O encontro será inédito mesmo. Os dois se conheceram na última segunda (16/10), quando fizeram o primeiro e único ensaio para o show.





Reggae e favela

Moretti tem 40 anos de carreira - o dobro que Augusta tem de idade. Nascido em São João del-Rei, veio criança para Belo Horizonte. Foi morar em uma comunidade e, anos mais tarde, criou o que chama de “reggae favela”. O estilo acabou nomeando um de seus discos (1998).





A praia de Augusta não é propriamente o reggae, mas algumas das canções de seu primeiro álbum, "Sangria desatada" (2022), trazem referências do gênero jamaicano. Uma delas é "Desobedeça", que será interpretada pelos dois no evento. "Achei muito massa (o convite), é legal a performance dele, bem diferentona. Ouço muito reggae, mais Bob Marley, alguma coisa do Gilberto Gil. Gosto muito, por ser uma música suingada."





Augusta chega à Praça Floriano Peixoto, faz sua participação e logo depois parte, pois às 19h faz outro show, na Sala Juvenal Dias (Palácio das Artes), ao lado do cantor e compositor Deco. Os dois acabaram de lançar o single e o clipe de "Não vai dar bom". "Estou com 20 anos, lancei meu primeiro disco no final do ano passado e até o fim deste vou lançar coisas novas. Caminhei bem, estou podendo explorar o disco. Com os dois shows de sábado, serão 33 neste ano até agora", conta ela.





Outro encontro que o Sabiá vai promover não é inédito, mas raro. Thiago Delegado terá como convidados Roberto Menescal e Fernanda Takai. Será, na verdade, um reencontro. Ao lado de seus comparsas na Delegascia (André "Limão" Queiroz na bateria, Cristiano Caldas no piano e teclados, e Aloízio Horta no contrabaixo), Delegado vai fazer "uma grande festa da música do Menescal".





Aos 85 anos (quase 86, que serão celebrados na próxima quarta, 25/10), Menescal é simpatia à toda prova e bom de tudo, quem o conhece (ou já o viu em cena) sabe bem. "Serão três músicas dele, 'Ah! Se eu pudesse', 'Bye bye Brasil' (com Chico Buarque) e 'Telefone'. Ele sabe contar casos, foi produtor de gravadora, então tem um convívio grande com toda a classe artística. Vai ter um momento em que a gente vai conversar mais", conta Delegado.





Menescal participou do álbum "Viamundo" (2015), de Delegado, gravando com ele e Leila Pinheiro a canção "Se acontecer". Já em 2018, o mineiro o homenageou com "Sambete do Menexca", faixa de abertura do disco "Sambetes Vol.1". "Ele é o rei do sambete, uma música mais suingada, que não é bossa nova."





Ainda em 2018, o carioca produziu e gravou "O tom da Takai", álbum de Fernanda dedicado ao repertório jobiniano . O veterano participou de alguns shows deste projeto. Quando Fernanda foi para a estrada com ele, montou uma nova banda, da qual Delegado fez parte. "Substituí o Menescal, tocando violão e guitarra." Tanto que o show terá algumas músicas de "O tom da Takai".





Ou seja, é muito motivo para estar junto. Já antecipando o repertório, Delegado diz que o show vai terminar com o clássico de Menescal "O barquinho" (com Ronaldo Bôscoli). "A Fernanda até a gravou em japonês. Ou seja, é uma celebração da bossa nova, da música brasileira e da cumplicidade da gente", diz Delegado.





Não perca

Sábado





10h - Oficina Senac - Etarismo

11h - Grupo Giramundo, com "Um baú de fundo fundo"

12h- Coro Sabiá

13h30 - Manacá da Serra convida Rubinho do Vale

15h - Celso Moretti convida Augusta Barna

16h30 - Thiago Delegado convida Roberto Menescal e Fernanda Takai





Domingo





10h - Aulão de dança

11h - Sarau instrumental: Quintal da Dona Inês

12h30 - Grupo Trampulim, com “Uma surpresa para Benedita”

13h30 - Salomé Viegas

15h - Chico Amaral

17h - DJ Joseph e Turma do Passinho





FESTIVAL SABIÁ

Sábado (21/10) e domingo (22/10), das 9h às 18h, na Praça Floriano Peixoto, Santa Efigênia. Gratuito