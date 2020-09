Fernanda Takai canta clássicos de Tom Jobim

(foto: Dudi Polonis/divulgação)

Fernanda Takai (foto), vocalista da banda Pato Fu, e a Orquestra Ouro Preto prestam, neste domingo (13), às 18h, uma homenagem ao cantor e compositor Tom Jobim (1927-1994). Será apresentado o espetáculo O Tom da Takai, que conta com clássicos do “maestro soberano”, como Estrada do sol, Chega de saudade e Corcovado. A live será transmitida ao vivo da Basílica de Nossa Senhora do Pilar, em Ouro Preto, pelas redes sociais da orquestra. O show integra a temporada de concertos em comemoração aos 20 anos da orquestra e faz parte da 7ª edição do Festival Cultural Patrimônio de Paracatu.





JÚLIA MEDEIROS

(foto: Pablo Bertola/DIVULGAÇÃO )



Neste domingo (13), às 11h, a escritora Júlia Medeiros (foto) fará live sobre o livro infantil A avó amarela, escrito por ela e publicado pela Ôzé editora, em 2018. Durante a apresentação, será lido também o conto A avó azul, ainda não publicado. Ambas as histórias falam sobre o carinho e as características em comum de muitas avós, como a paixão por cozinhar e por fazer feira. Júlia fez parte do grupo Ponto de Partida. Em 2019, recebeu o Prêmio Jabuti na categoria livro infantil.





CHICO César

(foto: José de Holanda/DIVULGAÇÃO )



Pensar em você, Coração que canta, Inumeráveis e Pedrada são algumas das canções que Chico César (foto) apresentará, ao lado de Marcelo Caldi, neste sábado (12), às 19h30. O show será transmitido pela Rede Minas e marca o fim da série de lives #ArteSalva. Também estão no repertório De volta pro aconchego, de Dominguinhos e Nando Cordel, e Desenredo, composta por Dori Caymmi e Paulo César Pinheiro.





ZÉLIA DUNCAN E LINIKER





Em bate-papo mediado pela professora Amara Moira, as cantoras Zélia Duncan e Liniker falam sobre a música como uma ferramenta na luta pelos direitos da comunidade LGBTQ+. A canção Sujeito de sorte (1976), de Belchior, é um dos temas centrais do debate. Na live, elas também falarão sobre os desafios da carreira e lançamentos recentes. A conversa será transmitida neste sábado (12), às 20h, pelo canal no YouTube da Faculdade Descomplica. O projeto é realizado pela faculdade, em parceria com a Casa Natura Musical.





***





A PESTE

PEDRO OSÓRIO

(foto: Renato Mangolin/divulgação)



Durante este sábado (12) e os próximos dois (19 e 26), às 20h, o ator Pedro Osório apresentará o monólogo A peste (foto), escrito em 1947 pelo escritor francês Albert Camus. A trama apresenta as emoções, dúvidas e medos do médico Bernard Rieuxse, que trabalha em uma pequena cidade litorânea da Argélia, cuja população foi devastada por um mal súbito. Como pano de fundo, a história abordará os males causados pela ocupação da França pelos nazistas. Com direção de Vera Holtz e Guilherme Leme Garcia, a peça será transmitida diretamente da casa do ator, pela plataforma Zoom. Os ingressos podem ser adquiridos pelo Sympla e custam de R$ 5 a R$ 200. Após a apresentação, Pedro Osório conversará com o público sobre a obra.





CASAMENTO EM PERIGO

PESADELO NUPCIAL





O filme Pesadelo nupcial estreia neste sábado (12), às 20h30, no Lifetime. No longa, Amber é uma bem-sucedida instrutora de dança que está planejando seu casamento. Apesar de todo o estresse, ela gosta da festa de despedida de solteira que suas amigas organizam, cheia de strippers masculinos. Um deles, o bonitão Hunter, pede a ela para fazer aulas de dança. No entanto, ele começa a aparecer cada vez mais e até a interferir nos preparativos do casamento.





NÃO ESTOU LÁ

BOB DYLAN

(foto: CANAL BRASIL/DIVULGAÇÃO )



A trajetória do cantor e compositor Bob Dylan, de 79 anos, é mostrada de forma ficcional no longa Não estou lá. No filme, os atores Heath Ledger, Christian Bale, Cate Blanchett (foto), Richard Gere, Marcus Carl Franklin e Ben Whishaw se revezam para interpretar o cantor em diferentes etapas da carreira. A narrativa destaca as aventuras vividas pelo artista em 1960, ano em que ganhou destaque na música e se tornou uma das vozes mais importantes do folk rock americano. A produção de 2007 será exibida neste domingo (13), às 23h15, pelo Canal Brasil.





VEDETES

DOCUMENTÁRIO





O documentário Mamãe eu quero ser vedete será exibido neste sábado (12), às 22h15, pela TV Cultura. Dirigido por Neyde Veneziano, o filme apresenta entrevistas de vedetes brasileiras que brilharam entre o início do século 20 e o final dos anos 1960, como Virgínia Lane, Marly Marley e Esther Tarcitano. Ele também conta com a participação de Sílvio de Abreu e Cláudia Raia. O modelo de beleza ideal, limites impostos pela sociedade e o preconceito são alguns dos temas abordados pelo longa.





MUSICAL CRIANCEIRAS

POESIAS DE MANOEL DE BARROS





Neste sábado (12), às 12h, o cantor e compositor Márcio de Camillo e o músico Tiago Sormani apresentam o musical Crianceiras – Poesias de Manoel de Barros. O espetáculo mistura poesia, música e elementos reais e virtuais. Alguns dos personagens criados pelo escritor Manoel de Barros (1916-2014), como Bernardo, Sebastião, Caranguejo Se Achante, Sombra-Boa e A Garça, fazem parte do espetáculo, que será transmitido pelo YouTube do Sesc São Paulo e pelo Instagram do Sesc ao Vivo.





1917

ESTREIA NA TV





Neste sábado (12), o filme 1917 é a superestreia do Telecine Premium, às 22h. No longa, durante a Primeira Guerra Mundial, dois jovens soldados britânicos são incumbidos de uma árdua tarefa. Eles devem atravessar um enorme campo de batalha para levar uma mensagem capaz de salvar a vida de 1.600 soldados. Os atores George MacKay, Dean-Charles Chapman e Mark Strong estão no elenco.