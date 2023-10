677

Pratos típicos da culinária mineira, como o feijão tropeiro, sairão da cozinha do bar homenageado; haverá também criações especiais de chefs convidados para o evento Luiza Silva/Divulgação

Na esquina entre as ruas Cuiabá e Esmeralda está um dos bares mais tradicionais de Belo Horizonte: o Bar do Bigode. Instalado há anos na Região Oeste da cidade, o estabelecimento será homenageado pela quarta edição do festival Comida no Prado.









Aos 66 anos (tendo começado a trabalhar no ramo dos bares há 52), Omar Ferreira Cunha, o Bigode, revela a receita para um negócio sobreviver durante tantos anos: “Fazer o que gosta, sempre com carinho”.





Omar vê o Bar do Bigode como um patrimônio histórico do bairro e comenta que a longa trajetória incluiu muitos desafios, como o incêndio que destruiu o local, em julho de 2021.





Após o incidente, o bar se recuperou via iniciativa coletiva. Mobilizada, a comunidade arrecadou o montante necessário para reformar os estragos causados pelo fogo em apenas 48 horas. Dez meses depois, o bar estava pronto para abrir as portas novamente. Assim, o festival Comida do Prado tem dois motivos para celebrar: as quatro décadas de funcionamento e também a reabertura do Bar do Bigode.





Lino Ramos, idealizador do Comida no Prado, conta que a escolha por homenagear o boteco também tem caráter afetivo. É dali que Lino guarda uma de suas primeiras memórias de quando saiu de Ipatinga e veio morar em Belo Horizonte, em meados de 1998.





“Lembro que sentei na mesa e comecei a bater um papo com os garçons e com o próprio Bigode. Eu me senti como se estivesse na minha cidade, no interior, onde eu me juntava com os amigos para ver os jogos do Galo, tomar uma cerveja e comer um tira-gosto”, conta.



Instalado há 40 anos no bairro, o Bigode mantém seu bar resistindo ao tempo e até a um incêndio, do qual se recuperou com a ajuda dos moradores Divulgação



Exportação

Hoje formado em gastronomia e há 25 anos residindo no Prado, Lino idealizou o festival com o objetivo de promover diálogos entre a gastronomia e outros segmentos da economia criativa do bairro, sobretudo a moda. “Desde a primeira edição, a gente vem mantendo um diálogo constante com a moda. O bairro é um dos maiores exportadores de criações Brasil afora”, comenta.





Para o chef, apesar da verticalização recente, o Prado mantém suas particularidades e ainda remete às pequenas cidades do interior. Além disso, o bairro possui uma grande variedade de ambientes gastronômicos.





Pela primeira vez a céu aberto, o evento vai ocupar a Rua Esmeralda com barracas de quatro chefs convidados, além da tenda reservada para o Bar do Bigode, que servirá pratos de sua cozinha. No cardápio, clássicos da culinária mineira, como tropeiro, macarrão na chapa, torresmo, pastel, entre outros petiscos e porções típicas.





O Bigode vai ganhar pratos especiais e um drinque feitos em sua homenagem pelos convidados. Arroz de costela e ceviche estarão entre as opções para o público neste sábado. A moda, por sua vez, será representada por estandes de estilistas selecionados pela curadora Giovanna Penido.





Pagode do Rei

Como em toda boa festa, a música não poderia ficar de fora. O Comida no Prado terá shows do Pagode do Rei, comandado pelo ex-atacante do Atlético Reinaldo Rosa, do coletivo de mulheres sambistas de BH Docilaré e de Nandu Carvalho, que encerra a programação com samba, rock e MPB. Entre as apresentações, o DJ CaspeRoot fica a cargo de animar o público. O evento é pet friendly e terá também um espaço kids gratuito.





COMIDA NO PRADO

Celebração dos 40 anos do Bar do Bigode, neste sábado (21/10), das 11h às 19h, na Rua Esmeralda n° 604. Ingressos gratuitos ou a R$ 20 (com direito a um chopp mais copo oficial do evento), via Sympla. Mais informações em @comidanopradobh.





*Estagiária sob supervisão da editora Silvana Arantes