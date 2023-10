677

Luísa de Lourdes abre a programação com "A mulher esqueleto", baseado em texto de Clarissa Pinkola Estés Divulgação









Além da cena de abertura, apresentam-se neste final de semana “(Sem) Cura”, de Van Leeuwer; e “Solarpunk 4”, de Nanauê. Cada uma com duas sessões em dias diferentes.





Com caráter pedagógico, a mostra é voltada para a produção autoral de artistas em formação ou recém-formados em cursos de teatro de diferentes escolas da cidade. Luísa de Lourdes é cantora e atriz em formação pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Seu solo nasceu em sala de aula, durante atividade proposta pela professora.





“É uma cena baseada no conto de mesmo nome da Clarissa Pinkola Estés. No início, estava muito mais próximo do conto, mas acabou que decidi levar adiante”, diz, indicando que a maior dedicação na lapidação do texto resultou no que será apresentado na mostra.





Fábio Furtado, coordenador pedagógico do Galpão Cine Horto, afirma que a Mostra de Monólogos “é uma forma de fomentar a produção desses artistas, porque muitos deles desenvolvem seus próprios projetos e, às vezes, ficam sem lugar para experimentar”. Ao lado de Tânia Araújo e Tiago Carneiro, Furtado selecionou os espetáculos que integram a mostra.





A programação desta sexta continua com “(Sem) Cura”, cena que terá outra sessão no domingo. Concebido e interpretado por Van Leeuwer, sob direção de Maria Eduarda Cândido, o solo conta com forte teor autobiográfico, abordando o processo de descoberta da homossexualidade de Leeuwer.





“A gente percebeu que os temas autobiográficos vêm crescendo muito”, comenta Furtado. “Acho que as pessoas têm tido uma necessidade muito grande de falar de si mesmas, dos próprios problemas. Elas não querem montar mais os textos clássicos, e sim levar as suas dores e as suas verdades para a cena”, afirma.





Furtado ainda acrescenta que, dos cerca de 30 projetos inscritos no edital aberto em março deste ano - a partir do qual foram selecionadas as nove cenas -, mais da metade era autobiográfica.





Há, no entanto, quem fuja dessa tendência, como “Solarpunk 4”, de Nanauê, que será apresentado no sábado e no domingo. Definido pelo próprio ator como uma “viagem multiversal anarconírica”, o solo aposta na performance de Nanauê para levar o público a realidades paralelas.









PROGRAMAÇÃO

HOJE (20/10), às 20h • “A mulher esqueleto, com Luísa de Lourdes • “(Sem) Cura”, com Van Leeuwer

AMANHÃ (21/10), às 20h • “A mulher esqueleto, com Luísa de Lourdes • “Solarpunk 4”, com Nanauê

DOMINGO (22/10), às 20h • “Solarpunk 4”, com Nanauê • “(Sem) Cura”, com Van Leeuwer

5ª MOSTRA DE MONÓLOGOS DO GALPÃO CINE HORTO • Apresentações de solos, desta sexta (20/10) a 29/10, sempre aos finais de semana, às 20h, na sede do Galpão Cine Horto (Rua Pitangui, 3.613, Horto).

• Ingressos à venda por R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), na bilheteria do teatro e pelo site Sympla.

• Mais informações: (31) 3481-5580. Sob a influência de produções que tratam de sociedades distópicas e disfuncionais (“1984”, “Fahrenheit 451” e “O conto da aia”, por exemplo), a cena propõe mostrar o caos para o qual a humanidade caminha, caso mantenha os mesmos comportamentos preconceituosos e exploradores do passado.





Outras peças em cartaz





>>> “O TORÓ”

Adaptação da peça “A tempestade”, de William Shakespeare, para o “mineirês” feita pela Trupe de Teatro e Pesquisa. No espetáculo, ganância e avareza são colocadas à prova. Sexta (20/10) e sábado, às 20h; domingo, às 19h. No teatro Feluma (Alameda Ezequiel Dias, 275, Centro). Ingressos à venda por R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), na bilheteria do teatro e pelo site Sympla.





>>> “ÓBVIO – IMPRO GAME SHOW”

Os improvisadores Ítalo Taveira, Lennison Farah, Leonardo de Castro, Cora Rufino e Edgar Quintanilha aproveitam sugestões de temas do público e montam pequenas cenas feitas na hora. Sábado (21/10), às 20h. No Cine Theatro Brasil Vallourec (Av. Amazonas, 315, Centro). Ingressos à venda por R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia), na bilheteria do teatro e pelo site cinetheatrobrasil.com.br. Mais informações: (31) 3201-5211.





>>> “O ESPIGÃO”

Um irmão e uma irmã se apaixonam pela mesma mulher, o que causa mágoas e, posteriormente, o rompimento na relação dos dois. Domingo (22/10), às 18h. Local não informado. De acordo com a organização, após a compra do ingresso, a pessoa receberá um e-mail com informações, incluindo o endereço completo. Ingressos à venda por R$ 20, R$ 40 e R$ 60 (o espectador escolhe o valor que vai pagar), no site linktr.ee/espetaculoespigao. Mais informações pelo perfil do espetáculo no Instagram (@o_espigao).





>>> “COMO VENCER A BUROCRACIA SEM TER UM INFARTO”

Na comédia, um homem tido como morto precisa enfrentar enorme burocracia para provar que está vivo. Domingo (22/10), às 19h, no Cine Theatro Brasil Vallourec (Av. Amazonas, 315, Centro). Ingressos à venda por R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia), na bilheteria do teatro ou pelo site cinetheatrobrasil.com.br. Mais informações: (31) 3201-5211.





>>> “UM TAL GUIMARÃES”

No monólogo escrito por Luiz Antonio Ribeiro e apresentado por Vitor Peres, alguns dos personagens mais populares de Guimarães Rosa se revoltam com o escritor por não concordarem com a personalidade que o autor deu a eles. Nesta sexta (20/10), às 20h, no Auditório da Câmara Municipal de Corinto (Rua Dr. Antônio Alvarenga, 12, Centro). Entrada franca.