Rio de Janeiro – Xuxa, Bruna Marquezine, Juliana Paes, Isis Valverde, José Loreto, Miguel Falabella. Fosse em outra época, não haveria dúvida de quem reuniria tal elenco de estrelas. Pois este time de ex-globais encabeçou a festa de lançamento do Disney+, nesta semana, no Copacabana Palace. Na verdade, um relançamento.



Há três anos e meio no Brasil, a plataforma de streaming Disney+, a partir do próximo dia 26 vai encampar todo o conteúdo do Star+ e do ESPN. Uma plataforma só, e não mais com conteúdo só para crianças e família. “Então pode falar merda à vontade na Disney?”, brincou o apresentador Otaviano Costa, outro ex-Globo, que serviu de mestre de cerimônias da noite.



Serão três planos de assinatura: Disney+ Premium, com vídeo até 4K, áudio até Dolby Atmos, até quatro dispositivos simultâneos (R$ 62,90 mensais); Disney+ Standard com vídeo até 1080 Full HD, áudio 5.1 e dois dispositivos simultâneos (R$ 43,90 mensais); e Disney+ Standard com anúncios (valor não anunciado). Os atuais assinantes tanto do Disney+ quanto do Star+ migrarão para o plano Premium.



Doze séries nacionais serão lançadas a partir de julho no Disney+. À exceção de “Tarã”, que coloca Xuxa como a mãe de uma indígena que pode salvar o planeta da destruição, todas têm um viés mais adulto.



No evento foram exibidas imagens de todas as produções, que foram apresentadas pelos respectivos elencos. Na plateia, havia outros nomes estelares (Malu Mader, Lázaro Ramos) que participaram de outras produções da casa.



Somente a quinta temporada de “Impuros” tem data de lançamento confirmada: 24 de julho. Já “Vidas bandidas”, que coloca Juliana Paes em sua terceira vilã, chega ao streaming em agosto.



Maria Bonita

Uma das produções mais ambiciosas é “Maria e o cangaço”, que dá o protagonismo a Maria Bonita no bando de Lampião – ela é Isis Valverde, ele, com roupa pesando 20 quilos, prótese no rosto e enxergando com um olho só, é Júlio Andrade. O cineasta Sérgio Machado dirigiu a série, rodada em Cabaceiras, Paraíba, conhecida como a “Roliúde Nordestina” desde que foi cenário de “O Auto da Compadecida”.



Xuxa explicou que “Tarã” significa terra. A preocupação ambiental e o futuro do planeta são uma constante no discurso da apresentadora: “Eu, como vegana, levantei essa bandeira há muito tempo. Acho que a mudança tem que começar com a gente, a partir da nossa alimentação, da nossa vestimenta”, disse.

Bruna Marquezine traz novidades na comédia romântica “Amor da minha vida”. Além de protagonizar, ela também é codiretora e produtora da série. “O projeto surgiu do Mateus Souza e do René Sampaio e acreditei neles, pois eles acreditaram em mim. Como atriz, as minhas funções eram limitadas.”



Há duas produções documentais no pacote: “Guga por Kuerten”, sobre o ex-tenista, e “Volta, Priscila”, criada a partir de horas e horas de imagens antigas de Priscila Belfort, a irmã do lutador Vitor Belfort desaparecida há 20 anos após uma saída para o almoço.



“Tenho três netos que escutam falar da Priscila. Eles têm que conhecer, fazer parte da vida dela. Mãe de desaparecido é assim: nosso portfólio é a foto dos filhos”, afirmou a ativista Jovita Belfort, idealizadora do Alerta Pri, primeiro sistema de alerta por telefone do país para localizar desaparecidos. Ela explicou ter feito de seu luto a sua luta de vida. Foi ovacionada pela plateia.



A CAMINHO

Confira as produções anunciadas

• “Americana”

Em 1876, uma cidade no interior de São Paulo habitada por brasileiros e norte-americanos, acompanha um crime. Quem narra a história é Sebastiana (Larissa Nunes), que vai encabeçar a investigação do assassinato.

• “Amor da minha vida”

Bruna Marquezine protagoniza, codirige e produz a comédia romântica sobre os melhores amigos Bia e Victor (Sérgio Malheiros).

• “Capoeiras”

Capoeirista, Raphael Logam levou para a tela uma história escrita pelo seu próprio mestre. Dois amigos capoeiristas, a partir de uma batida policial que acaba em morte, tomam caminhos diferentes.

• “Guga por Kuerten”

A produção documental acompanha tanto a vida privada do ex-tenista como também sua trajetória no exterior. Com depoimentos de Rafael Nadal, Roger Federer e Novak Djokovic.

• “Impuros”

A quinta temporada acompanha um novo desafio para Evandro do Dendê (Raphael Logam), que está levando o tráfico para a Europa.

• “Jogo cruzado”

Uma estrela do futebol (José Loreto) é obrigada a pendurar as chuteiras por um problema cardíaco. E uma jornalista (Carol Castro) que o detesta (e a recíproca é verdadeira) acaba tendo que dividir com ele a bancada de um programa esportivo.

• “Maria e o cangaço”

O cineasta Sérgio Machado filma uma nova história de Lampião (Júlio Andrade) e Maria Bonita (Isis Valverde). O foco está na personagem feminina.

• “Passinho – O ritmo dos sonhos”

Giulie Oliveira é Mercedes Batista, que sonha em se tornar a primeira mulher a vencer o concurso do passinho no Rio de Janeiro.

• “O som e a sílaba”

Miguel Falabella adaptou o espetáculo de sua autoria. Acompanha Sarah Leighton (Alessandra Maestrini), autista que sonha em se tornar uma cantora lírica.

• “Tarã”

Dirigida pela dupla Marco Dutra e Juliana Rojas, a série foi rodada em Cruzeiro do Sul, interior do Acre. Xuxa é Ylla, mãe de uma garota indígena que pode salvar a Terra da extinção. Fafá de Belém e Angélica fazem participações.

• “Vidas bandidas”

Serginho (Rodrigo Simas) e Raimundo (Thomas Aquino) trabalham para a quadrilha de Bruna (Juliana Paes) assaltando turistas no Rio de Janeiro.

• “Volta, Priscila”

Produção documental que conta a história de Priscila Belfort, que há 20 anos desapareceu depois de sair para almoçar.



*A repórter viajou a convite da Disney+