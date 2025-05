Após conflito de data, Jorge & Mateus remarcam show por 'estado de saúde'

O show que a dupla Jorge & Mateus fará em Belo Horizonte sofreu uma reviravolta. Em vez de ocorrer no dia 16 de agosto de 2025, no Mineirão, como estava inicialmente previsto, a apresentação foi remarcada para 9 de agosto na Arena MRV.

As mudanças ocorreram após o Estado de Minas publicar uma reportagem que revelou uma conflito de datas, uma vez que, entre os dias 15 e 17 de agosto, o estádio da Pampulha já estaria reservado para outro evento: o BH Stock Festival.

A dupla, porém, não fez qualquer menção a essa incompatibilidade. Em vez disso, justificou, em um comunicado divulgado nas redes sociais, que a alteração foi motivada por uma "cirurgia de desbridamento do joelho, para conter uma infecção resultante de um quadro de artrite séptica", sofrida pelo sertanejo Mateus. "Enquanto não houver previsão para o retorno aos compromissos da agenda, o cantor permanecerá afastado das apresentações", justifica o texto.

Ainda de acordo com a dupla, "os shows que não puderam ser remarcados, como em feiras agropecuárias e rodeios, serão realizados exclusivamente por Jorge". Porém, "os shows que puderam ser remarcados, com o apoio das produções locais, sofreram alterações". Curiosamente, após a remarcação, a apresentação em Belo Horizonte ocorrerá uma semana antes da data inicialmente prevista.

Além do show na capital mineira, Jorge & Mateus também remarcaram um show em Cuiabá (MT). Nesse caso, o evento passou de 17 de maio para 16 de agosto, mas o local, o Centro Universitário de Várzea Grande (Univag), foi mantido. A turnê, que comemora os 20 anos de carreira da dupla, começou no último mês de abril.

BH Stock Festival

Em 2024, a organização do BH Stock Festival anunciou a realização do evento de automobilismo, que ocupa toda a área externa do estádio durante cinco anos. Da primeira edição, realizada no ano passado, até a última, marcada para 2029, as corridas e demais atrações sempre coincidirão com as emendas do feriado municipal de 15 de agosto, dia de Nossa Senhora da Boa Viagem.

Quando o conflito de datas veio à tona, a reportagem chegou a entrar em contato com Sérgio Sette Câmara, organizador do BH Stock Festival. Na ocasião, ele se mostrou surpreso com a coincidência e confirmou que o Mineirão está reservado para o evento de automobilismo até 2029, sempre aos finais de semana do feriadão de 15 de agosto.