A dupla sertaneja Jorge e Mateus irá comemorar 20 anos de carreira com uma turnê por capitais e festivais pelo Brasil. As apresentações estão programadas para começarem em abril de 2025.

"Pelo amor de Deus, Jorge & Mateus": essa é a frase que os fãs costumam entoar durante as apresentações da dupla sertaneja, geralmente lotadas. Ao que parece, o fanatismo do público pelos cantores continua quase religioso, tanto que os ingressos para o show marcado no dia 16 de agosto de 2025, no Mineirão, estão esgotados. Porém, talvez os compradores do tíquete realmente precisem de ajuda divina para que a organização honre tal data. É que, entre os dias 15 e 17 de agosto, o estádio está reservado para outro evento: o BH Stock Festival.



Em 2024, a organização do BH Stock Festival anunciou a realização do evento de automobilismo, que ocupa toda a área externa do estádio, durante 5 anos. Da primeira edição, realizada no ano passado, até a última, em 2029, as corridas e demais atrações sempre coincidirão com as emendas do feriado municipal de 15 de agosto, dia de Nossa Senhora da Boa Viagem.

A reportagem entrou em contato com Sérgio Sette Câmara, organizador do BH Stock Festival, que se mostrou surpreso com a coincidência de datas com o show sertanejo. Ele confirmou a realização do evento de automobilismo até 2029, sempre aos finais de semana do feriadão de 15 de agosto. "O estado já deu o ok; a data é nossa", disse. "Temos a confirmação do estado e da Prefeitura de Belo Horizonte", complementou.

O organizador pontuou que o show sertanejo não tem qualquer relação com o evento de automobilismo e reafirmou a parceria com a prefeitura, por meio da assinatura de um convênio. Sette Câmara lembrou ainda que o calendário de corridas da Stock Car Pro Series para 2025 já está fechado, de modo que seria impossível alterar a data da prova na capital mineira.

Primeira edição do BH Stock Festival ocorreu em 2024 Marcos Vieira / EM / D.A Press

A reportagem também contatou a Q2 ingressos, responsável pela venda dos tíquetes da turnê de 20 anos da dupla Jorge & Mateus, por meio do telefone 0800. O serviço de atendimento confirmou a realização do show no Mineirão no dia 16 de agosto. Sobre a coincidência de datas, a resposta foi que "não temos informações de outros eventos".

Procurada, a RA Entretenimento, promotora do evento sertanejo, não havia respondido até a publicação desta matéria. A Minas Arena, administradora do Mineirão, foi procurada e também não havia respondido. O espaço segue aberto e, caso retornem, a matéria será atualizada.

Incerteza



A fisioterapeuta Ayra Badaró está entre as pessoas que esgotaram os ingressos para o show dos 20 anos de carreira da dupla Jorge & Mateus em Belo Horizonte. Ela e o noivo já se planejaram para ir à apresentação de música sertaneja e, diante do problema com as datas, questiona: "Como é que fecham dois eventos em um dia?"

Apesar de morar em Belo Horizonte, Ayra afirma que uma possível remarcação do show poderia trazer problemas para o noivo dela, que é residente em medicina, em Sete Lagoas, na Grande BH. A fisioterapeuta explica que, se a suposta nova data coincidir com algum dos plantões noturnos dele, inviabilizará o comparecimento ao evento.

