A tradicional Corte Real Momesca de Belo Horizonte, em 2025, será definida neste domingo (12/1). O evento gratuito será realizado no Espaço CentoeQuatro na Praça Rui Barbosa, 104, a partir das 14h, e segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), abrirá oficialmente o calendário da folia na capital. A programação contará com apresentações do bloco caricato Bacharéis do Samba, da escola de samba Canto da Alvorada, de Fabinho do Terreiro e do DJ Vini Brown.

A eleição da Corte Real Momesca que marca a escolha do Rei Momo, da Rainha e da Princesa é composta por três etapas: a inscrição dos interessados, a pré-seleção e o concurso final.

De acordo com a PBH, ao todo, oito homens e oito mulheres disputarão os referidos títulos, apresentando-se em trajes definidos pelo edital. Eles serão avaliados por uma comissão formada por jurados indicados pela Belotur.



Critérios da Competição

Os candidatos à Corte Momesca devem atender a critérios como:

Ser brasileiro nato ou naturalizado,

Residir em Belo Horizonte,

Ter idade mínima de 18 anos,

Possuir ensino fundamental completo,

Não ser vinculado a órgãos da Prefeitura de Belo Horizonte,

Não ter ocupado os mesmos cargos na Corte na última edição

Estar disponível para a agenda de compromissos oficiais.

Segundo a prefeitura, desde 1980, a Corte desempenha o papel de representante oficial do carnaval da cidade, participando de eventos, ações sociais e agendas oficiais. Os eleitos recebem faixas, três figurinos, cada, e uma premiação em dinheiro: R$ 17 mil líquidos para o Rei Momo e para a Rainha e R$ 14 mil à Princesa.

