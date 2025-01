A rodovia MG-188, que conecta os municípios de Unaí e Paracatu, no Noroeste de Minas, está totalmente interditada após um grande buraco surgir entre a pista e a ponte sobre o Ribeirão Forquilha. A medida foi tomada nessa quinta-feira (9/1), após um acidente envolvendo dois caminhões e dois carros no km 98, causado por um desnível na pista. Há risco de colapso da estrutura.

De acordo com a Polícia Militar, o acidente ocorreu quando um caminhão que seguia em direção a Paracatu parou por conta do afundamento no início da ponte, provocando um engavetamento com outros veículos. Apesar do impacto, não houve feridos.



Após o incidente, equipes do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER) realizaram reparos emergenciais, preenchendo o desnível e sinalizando o local. No entanto, o reparo cedeu, abrindo novamente o buraco entre a ponte e o asfalto.

Engenheiros que avaliaram a estrutura concluíram que a ponte apresenta risco de colapso, levando à decisão de interditar o trecho da MG-188 entre o km 91, no trevo de acesso pela MGC-251, sentido Bonfinópolis de Minas, e o km 149, próximo ao Posto de Fiscalização do DER em Paracatu. Não há previsão para a liberação do trecho, já que o DER não informou o prazo para obras definitivas na ponte.