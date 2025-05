Fãs lamentam fechamento de balada underground em BH

O espaço cultural A Gruta, localizado no bairro Horto, na região Leste de Belo Horizonte, encerrará suas atividades sob a atual gestão no fim de maio. Após oito anos de atuação marcados por resistência cultural, festas e projetos artísticos, os coletivos Toda Deseo, Fredda e Jureba (com o seu bar, "Jurebar") anunciaram a saída da administração do ambiente. A decisão foi motivada pela instabilidade financeira e pela dificuldade em captar recursos, mesmo com projetos aprovados.

Inaugurada em 2017, A Gruta se tornou referência na cena cultural alternativa da capital mineira, especialmente por seu acolhimento à diversidade, incentivo à arte independente e realização de eventos que movimentaram a vida noturna de BH. O local sobreviveu ao longo dos anos majoritariamente por meio das festas que promovia e de poucas campanhas financiadas.

Apesar do encerramento das atividades na atual configuração, o espaço físico permanecerá em funcionamento, com a continuidade da chamada Casa de Passagem. Os atuais gestores destacam que esta não é uma despedida definitiva, mas sim um "até logo", com o desejo de que A Gruta siga existindo, ainda que sob nova direção.

A despedida será marcada com festa. No dia 31 de maio, a partir das 23h, ocorre a Declínio Nostálgica Dance Club, evento que promete celebrar o legado com música e alegria, ao invés de tristeza.

A notícia foi compartilhada nas redes sociais do espaço e gerou uma série de comentários que lamentavam o encerramento: "Passei bons anos da minha vida em BH curtindo a Gruta! Vai deixar saudade", comentou uma pessoa.

"Foram praticamente 10 anos cuidado da portaria, da segurança dos clientes e vendo os jovens frequentadores da Grutinha se tornarem excelentes produtores, tias, mães e tantas outras coisas boas (...) Um pedaço do meu coração e minha eterna gratidão fica para esse espaço e para todos que eu considero uma segunda família...muito obrigado", declarou um internauta.

"Dia 31 estaremos celebrando a história desse espaço que marcou a vida dessa cidade! Obrigado por tudo", disse uma outra pessoa.

Procurada pelo Estado de Minas, a gestora do A Gruta, Juliana Abreu, contou um pouco mais sobre a situação: "A Gruta definitivamente não é uma fonte de renda para nós. O perfil do público da madrugada mudou, muitos bares foram abertos e tudo isso foi agravando essa realidade. É muito difícil manter um bar em BH, assim como as casas de show e os espaços independentes", comenta. "Sabemos desse fato há muitos anos, mas tudo isso acabou ficando bem pesado para conseguirmos manter".

"Estamos tendo o cuidado de tentar passar o lugar para frente, para que ele não vire simplesmente um ponto comercial, podendo continuar a ser usado para as artes como sempre foi, principalmente para o teatro, que foi dá onde ele surgiu", finaliza.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos