Aos prantos, Sandy desabafa ao falar sobre amor

Na noite da última quarta-feira (02), Sandy surpreendeu o público ao deixar transparecer um lado raramente visto na televisão. Durante o programa Nesse Canto Eu Conto, exibido pela MultiShow, a cantora abriu o coração e não conteve as lágrimas ao falar sobre a intensidade das relações amorosas.

Conhecida pela postura discreta em relação à vida pessoal, a filha de Xororó protagonizou um momento de forte emoção ao abordar as constantes especulações em torno de seus relacionamentos. “Me incomoda ver o quanto a minha vida é pautada pela questão do amor romântico. Isso é uma coisa muito grande, que às vezes eu queria até que fosse menos na minha vida, sabe?”, disparou, visivelmente desconfortável com a superexposição de sua intimidade.

Reflexões sobre o amor com Liniker

Ao lado da cantora Liniker, convidada da atração e conhecida pelo sucesso Caju, o papo tomou rumos ainda mais profundos. Ambas trocaram experiências sobre os desafios de conciliar a vida afetiva com a rotina intensa de shows e compromissos profissionais.

“O amor para artista é o momento mais sublime, que é quem vai dar carinho depois das quarenta mil pessoas que você cantou em uma noite. Quem é que vai ser seu colo? Porque muitas vezes é o ar condicionado frio do hotel, você vai sair assim correndo… Então eu acho que ter, e não que seja um amor chaveiro, não é isso, quem vai cuidar da nossa simplicidade, porque às vezes é difícil ser simples”, refletiu Liniker, despertando ainda mais identificação em Sandy.

Lágrimas e entrega total

Tocada pelas palavras da colega, Sandy não conseguiu conter a emoção. A voz embargada denunciou o impacto da conversa. “É verdade e é necessário, fiquei emocionada, desculpa. Mas é assim, você estava falando dessa coisa da entrega, da gente se entregar demais e da gente querer se entregar 100% e esperar isso do outro também, mas não dá tempo de não se entregar. Não dá tempo e a gente vai ficar se entregando pela metade?”, declarou, deixando o estúdio em silêncio por alguns segundos.

A artista, que foi casada com o músico Lucas Lima por 15 anos e é mãe de Theo, de 11, vive atualmente um relacionamento discreto com o médico Pedro Andrade. A separação do ex-marido foi anunciada em setembro de 2023, e desde então, a cantora tem preservado ainda mais sua privacidade.

Entre lágrimas, confissões e verdades não ditas, Sandy revelou que o amor, apesar das dores, segue sendo um pilar essencial em sua trajetória. E, mesmo quando tenta escapar dos holofotes, ele insiste em ser manchete.

