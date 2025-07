‘Minha saia sumiu’: médica relata perrengue e susto em shopping

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O que era para ser apenas uma pausa para o almoço virou momento constrangedor para a médica brasileira Fernanda Cavallieri, que está em Singapura a trabalho. Em um vídeo bem-humorado publicado nas redes sociais, ela contou que ficou de calcinha em plena hora do almoço em um shopping, depois que a saia que usava foi engolida por uma escada rolante.

“Eu estava na escada rolante com uma amiga, conversando, quando senti algo puxando. Era a minha saia sendo mastigada. A gente tentou tirar, puxou, puxou… mas não saiu. A confusão começou, as pessoas olharam, eu estava presa. A única coisa que consegui fazer foi tirar a saia”, contou.

A peça, feita de tecido leve e confortável, ficou presa na engrenagem, e a médica teve que tomar uma decisão rápida para não piorar a situação. “Por uma fração de segundo, lembrei do que minha mãe sempre diz: ‘Use uma calcinha e um sutiã bonitos, porque você nunca sabe o que pode acontecer’. E foi exatamente isso”, disse, entre risos.

Ao fica apenas de calcinha no meio do centro comercial, ela pensou que seria presa. “Pensei: ‘meu Deus, isso deve ser ilegal aqui. Eu vim do Rio para ser presa em Singapura porque estou nua em público’. Entrei em pânico”, relatou.

Várias mulheres que presenciaram a cena se mobilizaram para proteger Fernanda e formaram um círculo em volta dela, enquanto um funcionário do shopping desligava a escada rolante. A saia, no entanto, teve que ser cortada para ser retirada, e Fernanda saiu do local usando o que restou do tecido.

“Ficou tipo uma fantasia improvisada de Halloween. Foi isso o que aconteceu no meu dia. Saí para almoçar e voltei com metade da roupa”, brincou.

O vídeo com o relato divertido já viralizou e acumula milhares de visualizações. Fernanda conclui dizendo que, apesar do susto e da vergonha, a situação rendeu boas risadas — e um novo motivo para sempre lembrar dos conselhos da mãe.