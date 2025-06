Imperador francês atrai olhares em shopping na Zona Sul de Belo Horizonte

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Napoleão Bonaparte é uma das figuras da história da civilização que chamam a atenção de estudantes e adultos por seus feitos. Na política, governou um dos maiores impérios, com acerto e erros, como as milhares de mortes em inúmeras batalhas lideradas por ele. A vida amorosa foi tumultuada, Josefina que o diga. Com tanta coisa para ser contada, a vida do imperador francês já rendeu vários filmes. O mais recente, “Napoleão”, de Ridley Scott, foi lançado em 2023, estrelado por Joaquin Phoenix.

Dizem que no exílio, na Ilha de Santa Helena, no Atlântico Sul, o imperador, ao se referir à dimensão de sua trajetória, exclamou: “Que romance a minha vida!”. Boa parte desta história pode ser vista e, literalmente, vivida na exposição “Napoleão experience”, em cartaz no quarto piso do Diamond Mall. A mostra segue o estilo de “Tutankamon: Uma experiência imersiva”, que foi apresentada no BH Shopping. A diferença básica é o tamanho, mas a essência e os efeitos especiais de tecnologia de ponta são o grande atrativo.

• NO ARCO DO TRIUNFO

Óculos de última geração (HTC Vive Focus 3), bem semelhantes àqueles de jogos eletrônicos, são o passaporte para uma viagem em meio a guerras e cenários que marcaram a história de Napoleão e da própria França. A aventura começa com o próprio imperador na Longwood House, Ilha de Santa Helena, local onde ele foi exilado após a derrota na Batalha de Waterloo, em 1815.

Em alguns momentos, a aventura é de tirar o fôlego. Guardando as devidas proporções, as sensações lembram brinquedos da Disney, com direito a vertigens e visuais admiráveis. Chegar ao topo do Arco do Triunfo, construção do imperador, observando os 128 nomes das batalhas vencidas por Napoleão é um dos momentos mais legais dessa jornada.

Exposição aposta na interatividade entre o público e o personagem da exposição, o imperador francês Napoleão Bonaparte Divulgação

• FUTEBOL

Comparando as exposições dedicadas ao imperador francês e ao faraó Tutankamon, a de Napoleão ganha, na opinião da coluna. A mostra dedicada a Napoleão é mais ágil e nem por isso menos interessante e bem-humorada. Em um espaço, por meio de microfone, o visitante pode “conversar” com o imperador francês, graças à inteligência artificial (IA). Ele responde a qualquer pergunta. Até às estapafúrdias, como, por exemplo, o time de futebol de seu coração. “Durante o meu tempo, o futebol como o conhecemos hoje não existia na França. Recomendo que leia os livros sobre minha vida para mais detalhes históricos”, afirmou.

Vale lembrar que todo o projeto foi desenvolvido em colaboração com comitê científico formado por especialistas em Napoleão Bonaparte e Primeiro Império, incluindo a Fondation Napoléon e o Museu Real do Exército de Bruxelas.

• RÉPLICAS

O senão fica para o setor das roupas e objetos. Napoleão era baixo, por isso os uniformes exibidos na mostra não nos remetem ao imperador. Assim como em “Tutankamon, uma experiência imersiva”, a exposição apresenta réplicas de armas, medalhas, condecorações, estatuetas e peças que fizeram parte do acervo de Napoleão.

A visitação pode ser feita de terça a sexta-feira, das 13h às 21h; sábado, das 10h às 22h; domingo e feriado, das 12h às 20h. Ingressos estão à venda na plataforma Ticketmaster.

