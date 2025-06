Fotógrafa mineira lança livro em Paris

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Projeto da fotógrafa Márcia Charnizon, a exposição “Word trap/Caça às palavras” ganhou, em Paris, formato em livro. Concebida em edição especial restrita a 50 exemplares autografados pela mineira, a publicação sai pela Bessard Editions. Em entrevista à coluna em abril, quando a exposição “ID”, com curadoria de Héloïse Conesa, foi aberta na Sorbonne Art Gallery, na capital francesa, a fotógrafa disse que retratou mulheres de mais de 50 anos que trazem, nos corpos nus, marcas simbólicas deixadas por frases violentas.

“O trabalho nasceu da seguinte pergunta: se palavras matam, o que acontece quando elas nem são reconhecidas como violentas?. A partir de conversas com mulheres, especialmente com a vereadora Cida Falabella, sobre as agressões simbólicas que recebem no cotidiano, seja nas redes, na política e na vida pública, comecei a investigar como a linguagem pode ser um instrumento de opressão normalizada e oculta”, afirmou Márcia.

• BESSARD

A exposição “ID” também reuniu obras da mineira Juliana Sicoli e da artista carioca Angélica Dass, trabalhos que pertencem ao acervo da Biblioteca Nacional da França (BnF). A mostra propôs reflexões sobre o poder da imagem na subversão de padrões sociais, na afirmação de identidades historicamente marginalizadas e na resistência simbólica diante das desigualdades estruturais. Fundada em 2011 pelo editor Pierre Bessard, a Bessard Editions é conhecida por projetos reunindo artistas, escritores e curadores de prestígio. Entre os brasileiros já publicados pela editora estão Claudia Jaguaribe, Cássio Vasconcelos e Cláudio Edinger.

• CASA PORTUGUESA

No próximo sábado (7/6), o entorno do Museu Histórico Abílio Barreto será ponto de encontro para quem gosta da gastronomia e cultura lusitana. A partir das 10h, será realizada a Festa Portuguesa, com comidas típicas e seleção especial de vinhos, além de shows de Ana Laíns e banda, Luiz Caracol e do fadista Tarcísio Costa, que estará acompanhado por Rui Tanoeiro e Custódio Castelo, com participação especial de Ana Paula Martins.

• “EMBARCAÇÃO”

Parceria entre Felipe Antunes e o mineiro radicado em São Paulo Salloma Salomão, que participa da faixa-título, “Embarcação” é o nome do novo álbum de Felipe. O disco chega cinco anos depois de “Visão noturna”, trabalho solo do músico com o angolano Nástio Mosquito, e 10 anos após as indicações ao Grammy Latino com a banda Vitrola Sintética.

As canções passam pelo soul, samba, blues, rock e folk. Algumas foram criadas para montagens teatrais da CIABR116, de Bete Coelho e Gabriel Fernandes, como “Petra”, “Medeia” e “Gaivota”. Outras foram compostas para espetáculos de Jackeline Stefanski Bernardes (“A anfitriã”) e de Cacá Toledo (“A morta”). O álbum foi produzido por Fabio Sá; gravado nos estúdios paulistas Parede-Meia e Space Blues; mixado e masterizado, respectivamente, por Gustavo Lenza e Felipe Tichauer.

• INOVAÇÃO

Cerca de 10 mil pessoas devem participar da programação de 400 palestras do Minas Summit 2025, maior evento de inovação corporativa de Minas Gerais, que será realizado nesta quinta e sexta-feira (5 e 6/6), no BeFly Minascentro. Com o tema “Inovação que move o mundo”, a terceira edição do evento terá, entre os executivos e especialistas, Thiago Rolemberg, Tâmara Abdulhamid Jardim, Sandro Ricardo Bonás, Dalmer Sella, Daniel Collaço, Rafael Guerra e Ricardo Saraiva. Delegações da Irlanda, Argentina, Chile, Estados Unidos, Portugal, Espanha e Israel estão confirmadas.

