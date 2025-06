Estilista mineira comemora seus 76 anos com declaração de amor à vida

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

A estilista Sônia Pinto não pensou duas vezes ao comemorar seu aniversário. “Amo celebrar a vida. Amo”, afirmou. “Mais ainda agora, aos 76 anos. Os amigos que ficam junto da gente até esta idade são amigos de verdade. Tive uma surpresa maravilhosa ao reencontrar quem não via há tempos, todos vieram me dar um abraço”, contou. Ela festejou a data na última quarta-feira (28/5) em seu ateliê, na Vila Paris. “Me senti privilegiada”, revelou. O clima foi o mesmo de São Paulo, onde houve outra festa dias atrás.

• Viver o presente

“Celebrei porque, como meu ascendente é Gêmeos e era Lua nova em Gêmeos, pensei: preciso agradecer ao universo a luz divina que me abençoa e me dá a oportunidade de chegar até aqui com lucidez, criatividade e paixão, o que está faltando à humanidade”, disse Sônia, para quem aniversário é celebração da existência. “Quantas histórias para contar, elas dariam vários livros. São tantas vidas que passam por nós. Amo celebrar a vida, pois só nos resta isso. O passado já foi, o presente é hoje e o futuro não sabemos, só o universo pode nos dizer. Então, não dá para esperar. Vamos viver o presente com alegria, com muita gratidão pelos amigos que temos. O presente da vida são os amigos que ficam do nosso lado”.

• Obra de arte

A coluna conversou com estilistas sobre o trabalho da mineira. “A roupa que Sônia Pinto constrói deixa em algum momento de ser roupa para se tornar obra de arte”, elogiou Mary Arantes. “A volumetria, a escultura e outros campos das artes são incluídos no processo em que modelagem, tecido e costura são elevados a outra categoria”, disse. “O corpo performado faz do indivíduo que veste um ator. Vestir Sônia Pinto é transitar no mundo do imaginário das figuras que se situam no entre lugar, não apostam no comercial, não vestem roupas de moda. Usam conceito e estética eternamente modernos.”

Luciana Perktold, Sônia Pinto, Ana Paixão e Mary Arantes no ateliê de Sônia, na Vila Paris Thiago Pinto/Divulgação

• Bolsa de valores

Inspirada nas vestimentas orientais, Sônia, segundo Mary, é generosa na amplitude das peças, no espaço que deixa entre o corpo e a veste. “Nada nos prende, tudo é feito pensando na leveza, na frouxidão do corpo que flutua, flana, como diria Walter Benjamim. Sônia é nome maiúsculo em estilo, fidelidade ao modo de ser. Imutável no quesito beleza, acabamento, uso de tecidos nobres, técnicas de tingimento manuais. Ter uma roupa dela é aposta certa na bolsa de valores quando o assunto é investimento na medida certa.”

• Gentileza

Para Liana Fernandes, CEO da Liana Atelier, Sônia é escultora da moda. “O trabalho dela tem uma força que ultrapassa a própria roupa, é brilhante!”. Foi grande a afinidade delas no Grupo Mineiro de Moda (GMM). “A batalha das duas foi praticamente a mesma. Houve períodos em que precisamos nos reinventar, mas sempre acreditando muito na própria identidade e na loucura de fazer moda. Foi uma gentileza da vida ser contemporânea do trabalho de Sônia Pinto”, afirmou Liana. A estilista Maria Luisa elogiou: “Sônia é admirável. Além do trabalho lindo e impecável, tem uma determinação invejável. Cada vez que me encontro com ela, falamos sobre a vida e trabalho. Sônia é um ser humano iluminado. Amiga querida que mora no meu coração.”

• Tiete

Além de admiração, Ana Paixão tem grande respeito por Sônia. “Aprendi muito. Por anos trabalhei com ela, fazendo as bolsas. Sou tiete!”. A estilista contou uma história recente: “Fui para o Japão, meu sonho de consumo. Entrei nas lojas Issey Miyake e Yohji Yamamoto para comprar, disposta mesmo! Olhei por um tempo e falei com meu companheiro: “Sônia é a melhor de todas. E está do meu lado.”

