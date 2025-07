Noiva causa polêmica ao impor regras de vestimenta para o casamento

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Thais viralizou ao compartilhar em suas redes sociais as regras de vestimenta para seu casamento com Yago, marcado para o próximo dia 16 de agosto. Em vez de confiar no "bom senso" dos convidados, ela decidiu ser direta e publicar uma lista de orientações claras no site oficial da cerimônia.

“O óbvio precisa ser dito”, afirmou Thais em um vídeo. Para ela, ocasiões como casamentos exigem um dress code bem definido – algo que, segundo a noiva, não pode ser deixado subentendido.

Na página dedicada ao traje, o casal sugeriu como dress code "traje social/passeio completo". O casal determinou que as mulheres usem vestidos longos ou de comprimento midi ou macacões elegantes. Para os homens, os noivos exigiram ternos completos ou ternos e camisas sociais.

Há também uma lista de proibições, que incluem branco e tons muito claros, como off-white e nude. Azul marido e marsala também são cores proibidas, por serem, respectivamente, escolhidas para as madrinhas e mães dos noivos. Também não é permitido usar calça jeans, bermudas, saias, camisas de time e bonés.

O Ceará voltou a chamar atenção quando o assunto é o amor verdadeiro. Repercutiu na Internet o casamento de Maria do Socorro, de 78 anos, e Antônio Pereira, de 77. Reprodução Arquivo Pessoal Eles se conheceram no Lar Torres de Melo, em Fortaleza, e a idade não foi obstáculo para a união. O lar tem 200 idosos. Ela chegou em 2021. Ele dois anos depois. E um dia ela tomou coragem para pedir um abraço. Era tudo que ele queria. Reprodução Arquivo Pessoal Curiosamente também vive no Ceará o casal mais longevo do mundo. A instituição americana LongeviQuest entregou um diploma a Manoel Angelim Dino, de 105 anos, e Maria de Sousa Dino, de 102, que estao casados ha 84 anos! Divulgação LongeviQuest Eles vivem em Boa Viagem, tambem estao no Livro Guinness dos Recordes, e dizem que o segredo é "cultivar o amor e evitar vícios". No dia 20 de novembro de 2025 eles vão completar Bodas de Carvalho - uma referência à árvore que simboliza solidez e resistência. Divulgação LongeviQuest Dona Maria acrescenta mais um ingrediente absolutamente necessário quando se trata de manter o matrimônio: "O amor precisa ser cuidado diariamente", diz. Divulgação LongeviQuest A história do casal começou em 1938 quando ele tinha 20 anos e conheceu Maria, de 17, na cidade cearense de Almeida, onde ela foi buscar rapaduras. Divulgação LongeviQuest Eles se casaram um ano depois e trabalharam no sertão, cultivando tabaco para sustentar 13 filhos. Nove ainda estão vivos. Divulgação LongeviQuest A família é bem grande: além dos filhos, eles têm 55 netos, 60 bisnetos e 14 tataranetos. Na foto, um dos netos, que aparece no vídeo de divulgação da LongeviQuest. Divulgação LongeviQuest Para Manoel Dino, todas as dificuldades foram enfrentadas com uma união permanente que é motivo de orgulho: "A vida era dura, mas valeu a pena. Uma vida de parceria está ligada à ausência de vícios", enfatizou. Divulgação LongeviQuest Hoje em dia, não é segredo que os casamentos - com raras exceções - duram bem menos do que em tempos passados. No Brasil, Lei do Divórcio existe desde 1977 e, de lá pra cá, as mudanças sociais ampliaram a possibilidade de separação. Um dos fatores determinantes é a evolução da mulher no mercado de trabalho, que lhe dá independência. Imagem de Alexa por Pixabay Um casamento duradouro é coisa rara. No Brasil, a duração média dos casamentos é de 13,8 anos. E a longevidade das relações varia de estado para estado. Os gaúchos são os mais persistentes, enquanto os acreanos estão na lanterna dos casamentos mais sólidos. Imagem de Myriams-Fotos por Pixabay Veja quanto tempo duram, em média, os casamentos em cada estado do país, de acordo com o censo mais recente, do ano de 2022. O estado do Ceará, dos casais que mencionamos, está em nono lugar. Imagem de Tú Anh por Pixabay Rio Grande do Sul: 16,7 anos. População do estado: 11,2 milhões de habitantes Bruna Cabrera/Especial Palácio - Wikimédia Commons Piauí: 16,6 anos. População do estado: 3,3 milhões de habitantes Chico Rasta - Wikimédia Commons Rio Grande do Norte: 15,7 anos. População do estado: 3,4 milhões de habitantes ALLAN TRIGUEIRO - Flickr Maranhão: 15,4 anos. População do estado: 6,8 milhões de habitantes hammad ghori - Flickr Santa Catarina: 15,3 anos. População do estado: 7,1 milhões de habitantes Imagem Free de Andrea de Lima Dea por Pixabay Bahia: 15,2 anos. População do estado: 15,1 milhões de habitantes Rogerio Malaquias – Flickr Alagoas: 14,9 anos. População do estado: 3,3 milhões de habitantes Legacy600 wikimedia commons Pará: 14,8 anos. População do estado: 8 milhões de habitantes Snz58148687 - Wikimédia Commons Ceará: 14,7 anos. População do estado: 8,8 milhões de habitantes Governo Federal Brasileiro - Wikimédia Commons Paraná: 14,6 anos. População do estado: 11 milhões de habitantes Imagem Free de omegaprice por Pixabay Sergipe: 14,4 anos. População do estado: 2,2 milhões de habitantes divulgação ferias.tur Pernambuco: 14,2 anos. População do estado: 9,2 milhões de habitantes Acervo ICMBio Roraima: 14,1 anos. População do estado: 497 mil habitantes Carlos Marques - Flickr Paraíba: 14 anos. População do estado: 3,9 milhões de habitantes Ray Fernandes - Wikimédia Commons Minas Gerais: 14 anos. População do estado: 20,8 milhões de habitantes Luiz De Aquino - Wikimédia Commons Amapá: 14 anos. População do estado: 751 mil habitantes MTur Destinos wikimedia commons Rio de Janeiro: O RJ empata com o Brasil - média de 13,8 anos. População do estado: 16,4 milhões de habitantes Imagem Free de ASSY por Pixabay Agora, os estados que têm média abaixo da nacional. Ou seja, os casamentos duram menos de 13,8 anos. Imagem de Steve Watts por Pixabay Tocantins: 13,5 anos. População do estado: 1,5 milhão de habitantes Flávio André de Souza - Wikimédia Commons Mato Grosso: 13,3 anos. População do estado: 3,2 milhões de habitantes Flavio Andre/ M Tur wikimedia commons Espírito Santo: 13,2 anos. População do estado: 3,9 milhões de habitantes Luc Thomazelli_2 - Flickr Amazonas: 13,1 anos. População do estado: 3,8 milhões de habitantes Portal da Copa - Wikimédia Commons São Paulo: 12,9 anos. População do estado: 45 milhões de habitantes Imagem Free de henriquea2011 por Pixabay Goiás: 12,4 anos. População do estado: 6,5 milhões de habitantes Boaventuravinicius - Wikimédia Commons Distrito Federal: 12,1 anos. População: 3 milhões de habitantes Caco Shs - Flickr Mato Grosso do Sul: 11,7 anos. População do estado: 2,6 milhões de habitantes Flavio André de Souza - Wikimédia Commons RondÃŽnia: 10,4 anos. População do estado: 1,7 milhão de habitantes Wilson Dias/ABr - Wikimédia Commons Acre: É o estado onde as pessoas se separam mais rapidamente: em 10,2 anos. Agência de Notícias do Acre - Flickr - Wikimédia Commons Felicidade para os casais! Que seja infinita enquanto dure. Imagem de Tumisu por Pixabay Voltar Próximo

A proposta, segundo ela, é manter a estética do evento, que segue uma linha clássica e minimalista, e garantir que todos se sintam confortáveis, mas dentro do padrão definido. “Aquele velho ditado, o óbvio precisa ser dito: branco é a cor da noiva, bonés, calça jeans e camisas de time são proibidos em um casamento, eu acho que independente do dress code, né? No nosso caso, dress code é o social completo ou passeio completo. A única coisa que a gente deixou opcional é a gravata, os nossos convidados não é obrigatório, mas eu gostaria muito que todos seguissem o nosso dress code”, disse em vídeo publicado nas redes sociais.

As reações nas redes sociais foram divididas. Muitos internautas elogiaram a noiva pelas regras. “Infelizmente, o óbvio precisa ser dito. Nos últimos casamentos que fui, tinha mulher de branco, off-white e nudes tão claros que nas fotos pareciam brancos”, comentou uma mulher. Outra criticou convidadas que vão a casamentos com trajes muito ousados. “Fenda, decote e transparência exagerados tiram o foco da cerimônia”, escreveu.

Por outro lado, houve quem questionasse algumas restrições. "No meu casamento só vai ser proibido nudez. Pode usar branco se quiser", disse uma usuária em tom de brincadeira. Outra perguntou: "Amiga, o que você tem contra a saia? Eu acho tão elegante!". Um terceiro comentou: "Queria entender esse medo de alguém aparecer de branco. É só uma cor! Eu só ficaria brava se a pessoa fosse encontrar meu noivo no altar".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Thais reconhece que algumas regras podem parecer exageradas, mas acredita que definir limites evita desconfortos futuros. "Não é sobre proibir por proibir, mas sobre manter a harmonia e respeitar o momento. Nosso casamento tem um estilo definido, e queremos que tudo esteja em sintonia com isso", explicou.