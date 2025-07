‘Meu vestido dos sonhos virou pesadelo’: desabafo de noiva viraliza na web

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O que deveria ser uma das partes mais importantes do casamento de Jade Zane, o vestido de noiva, se transformou em um verdadeiro pesadelo nas vésperas da cerimônia. A australiana, de 37 anos, viralizou nas redes sociais ao expor um problema com a boutique de luxo The Ivory Room Bridal, uma das mais exclusivas de Sydney.

Jade relatou ter pago cerca de US$ 15 mil (R$ 80 mil) em seu vestido de noiva dos sonhos, mas ao recebê-lo, descobriu que ele estava com medidas muito maiores do que o combinado – incluindo oito centímetros de folga no busto. Chorando, ela compartilhou a frustração com seus seguidores em um vídeo que ultrapassou 2 milhões de visualizações no TikTok. Segundo a noiva, a loja ainda cobrou US$ 4 mil (R$ 20 mil) para realizar os ajustes necessários.

O desabafo desencadeou uma avalanche de depoimentos semelhantes. Outras consumidoras passaram a relatar experiências negativas com a mesma loja: atendimento apressado, falta de empatia e pressão para fechar compras rapidamente. Uma delas, identificada como Bea, disse ter saído em lágrimas do local após sentir que estava sendo forçada a escolher algo que não queria.

A fundadora da The Ivory Room, Nicole O’Connor, respondeu em um vídeo de seis minutos. Ela afirmou estar devastada com a situação, explicou que os vestidos seguem tamanhos padronizados e que os ajustes são cobrados à parte, conforme informado em contrato. Também mencionou que as medidas de Jade mudaram entre o pedido e a entrega do vestido, algo comum às vésperas do casamento.

Com a repercussão crescente, Jade e a boutique decidiram buscar uma solução fora do ambiente virtual. Em uma nova declaração, Jade informou que as duas partes concordaram em arquivar as postagens nas redes sociais e agendaram um encontro pessoal para tentar chegar a um acordo.

O cantor sertanejo Matheus, da dupla com Kauan, compartilhou no Instagram uma celebração especial que promoveu para um casal em plena praia. Reprodução de vídeo redes sociais Matheus postou no dia 12/06 um vídeo desse momento emocionante, ocorrido em João Pessoa, capital do estado da Paraíba. Reprodução de vídeo redes sociais Quando passava de bicicleta pelo local, Matheus notou que um casamento estava sendo realizado na praia. - Reprodução de vídeo redes sociais Então, ele teve a ideia de pedir ao músico que comandava a cerimônia intimista para dar o tom da música “O Nosso Santo Bateu”, sucesso da dupla com Kauan, e a interpretou de surpresa para o casal. Reprodução de vídeo redes sociais No momento em que o casal Bruno e Jéssica assinava os documentos da união civil, Matheus aproximou-se e começou o show improvisado. A noiva reconheceu a voz do cantor, virou-se para ele e começou a cantar também. Reprodução de vídeo redes sociais "Queria agradecer ao Bruno e à Jessica. Fiquei sabendo que o casamento atrasou um pouquinho, e ela estava super preocupada. Mas se tivesse começado no horário, eu também não estaria passando aqui. Tudo tem um propósito. Deus é maravilhoso", contou Matheus. Reprodução de vídeo redes sociais Nascido em 04/10/1994, Matheus é natural de Itapuranga, em Goiás, assim como seu irmão mais velho Kauan,que nasceu em 07/12/1988. Reprodução do Instagram @matheusekauan Os irmãos Matheus e Kauan formaram a dupla sertaneja em 2010, ano em que se apresentaram no palco principal do Caldas Country, evento na cidade de Caldas Novas, estância hidrotermal goiana. Reprodução do Instagram @matheusekauan Na ocasião, eles interpretaram músicas autorais, incluindo um tema que compuseram especialmente para o Caldas Country. Reprodução do Instagram @matheusekauan Mas antes do sucesso em dupla, Matheus já era compositor e teve canções gravadas por Luan Santana, assim como por Bruno e Marrone. Reprodução do Instagram @matheusekauan O primeiro CD da dupla foi financiado pela própria mãe, Sirlene Aleixo. Ela vendeu seu carro para tornar possível a gravação e realizar o sonho dos filhos. Na sequência, eles foram contratados por uma gravadora. Reprodução do Instagra @matheusekauan Em 2013, eles lançaram o álbum ao vivo,“Mundo Paralelo”, que teve participações especiais de nomes conhecidos do gênero, como Jorge e Mateus, Michel Teló e Luan Santana. reprodução/@luansantana A carreira da dupla da nova geração do sertanejo subiu de patamar em 2015, quando a música “Que Sorte a Nossa” conquistou imenso sucesso. Reprodução do Instagram @matheusekauan Na época, a canção teve mais de 180 milhões na internet e passou a ser tocada nas rádios Brasil afora. Reprodução do Instagram @matheusekauan Em sua trajetória, Matheus e Kauan já lançaram oito álbuns: “Paraquedas”, “Mundo Paralelo”, “Face a Face”, “Na Praia”, “Na Praia 2”, “Intensamente Hoje!”, “Tem Moda Pra Tudo” e “10 Anos na Praia”. Reprodução do Instagram @matheusekauan Matheus e Kauan revelaram recentemente um projeto audiovisual para a celebração dos 15 anos de carreira da dupla. Reprodução do Instagram @matheusekauan A previsão é de que o projeto seja gravado em setembro, em São Paulo. A produção será de Dudu Borges, músico que tem trabalhos com diversas duplas, como Jorge e Matheus e Bruno e Marrone. Reprodução do Instagram @matheusekauan Dudu Borges, aliás, tem uma carreira que vai além do sertanejo. Responsável pela produção do hit “Ai, Se Eu Te Pego”, que deu a Michel Teló sucesso internacional, ele produziu faixas da cantora mexicana Dulce Maria e já trabalhou com Ivete Sangalo. Divulgação Em 2013, Dudu Borges, que namora atualmente a atriz Deborah Secco, já havia sido o responsável pela direção musical do primeiro DVD de Matheus e Kauan. Reprodução do Instagram @matheusekauan No novo projeto, a dupla promete acrescentar canções inéditas, além de incluir outras novidades que não foram reveladas pelos artistas. Reprodução do Instagram @matheusekauan Voltar Próximo

"Quero deixar claro: minha intenção nunca foi fechar um negócio. Eu simplesmente queria ser ouvida e tratada de forma justa. Dito isso, também mantenho minha experiência e o quão profundamente essa situação me afetou durante a preparação para o meu casamento. Estou esperançosa por um resultado positivo”, declarou a noiva.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A boutique, por sua vez, se manifestou dizendo lamentar profundamente o transtorno e reafirmou o compromisso com a experiência de suas clientes. Os detalhes do acordo, no entanto, não foram detalhados.