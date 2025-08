Bloco Vumbora anima carnaval fora de época na Pampulha

Bell Marques, Durval Lelys, Timbalada e os irmãos Rafa e Pipo são atrações da folia fora de época comandada pelo Bloco Vumbora, um dos principais de Salvador, marcada para este sábado (2/8), a partir das 14h, no Mineirinho, na Pampulha.

Produtores do evento prometem circuito indoor, trios elétricos, micareta e, claro, muito axé. Denny Denan, vocalista da Timbalada, anuncia que BH verá a primeira apresentação do grupo com Bell Marques.

“Preparamos repertório muito bom, dando uma passeada pelos 33 anos de história da Timbalada, com músicas que o povo já conhece, como ‘Beija-flor’, ‘Água mineral’, ‘Mimar você’, ‘Namoro a dois’, ‘A luz de Tieta’ e ‘Margarida perfumada’, entre outros sucessos”, adianta.

O cantor baiano afirma que Minas Gerais é a maior praça da música axé no Brasil. “Ultimamente, só viemos uma ou duas vezes por ano ao estado. Porém, meu desejo é que as coisas voltem como antigamente, quando tocávamos de duas a três vezes por mês em Minas”, comenta Denny Denan, referindo-se à agenda da Timbalada antes da pandemia.

“Estamos voltando devagarinho, agora com o Vumbora e o Bell Marques, que é nosso padrinho”, diz.

Denny Denan faz parte da Timbalada há 33 anos. Ingressou no grupo aos 12. “Na época, estavam começando os ensaios na Rua do Candeal Pequeno, em Brotas, uma das comunidades mais pobres de Salvador. A gente não tinha nada, não tinha disco. Éramos só mais uma banda de percussão, como qualquer outra que há até hoje na cidade”, relembra.

Ele conta que a inspiração veio da “revolução” promovida pelo Araketu e Olodum, grupos baianos que conquistaram o Brasil e o mundo. Olodum, por exemplo, foi escolhido por Michael Jackson para acompanhá-lo no clipe “They don't care about us”, gravado no Pelourinho em 1996.

O baiano Bell Marques vai comandar o bloco Vumbora na capital mineira Instagram/reprodução

Legado africano

Criada por Carlinhos Brown em 1991, Timbalada construiu o próprio espaço no Brasil e no exterior, divulgando o instrumento timbau, “o nosso patrono”, como diz Denny. Outra forte referência é a herança africana.

Estrela do carnaval de Salvador, o grupo mistura samba-reggae e axé com os ritmos regionais tamanquinho, aremba, pixote, charminho e ijexá funk, entre outros.

Denny Denan anuncia o lançamento de DVD da Timbalada em agosto. “Ele foi gravado no último verão lá na nossa quadra de ensaio no Candeal, a Candyall Guetho Square. Vem com 10 músicas inéditas”, informa.

BLOCO VUMBORA

Com Bell Marques, Durval Lelys, Timbalada, Rafa e Pipo. Sábado (2/8), a partir das 14h, no Mineirinho (Avenida Antônio Abrahão Caram, 1.000, São José). Inteira/4º lote: R$ 380 (bloco), R$ 580 (camarote), com meia na forma da lei. Ingresso social/4º lote: R$ 300 (bloco) e R$ 580 (camarote). Vendas online na plataforma Sympla.

OUTRAS ATRAÇÕES

• FÁBIO JR EM BH

De volta à cidade, o cantor e compositor Fábio Jr. se apresenta neste sábado (2/8), às 21h, no BeFly Hall (Avenida Nossa Senhora. do Carmo, 230, Savassi). O show “Bem mais que os meus 20 e poucos anos” reúne “Senta aqui”, “Felicidade”, “Caça e caçador” e “20 e poucos anos”, entre outros sucessos. Ingressos: de R$ 120 a R$ 720, à venda na plataforma Sympla e na bilheteria da casa.

• RUYDISTOCK

O músico e produtor Ruy Montenegro apresenta domingo (3/8), a partir do meio-dia, o tradicional Ruydistock, na Rua Aperê, 153, Bairro São Geraldo. Ele vai homenagear o guitarrista Cláudio “Moral” Moraleida, que morreu em janeiro, vítima de parada cardiorrespiratória. Outras atrações são Adrianna Moreira, Marcio Greyck, Marcelo Veronez, Confraria do Groovie e Creedence Cover. Entrada franca.

• FESTIVAL UAIMIÍ

O Festival Uaimií será realizado no sábado (2/8), a partir das 11h, em Acuruí, distrito de Itabirito. Entre as atrações estão o rapper Flávio Renegado, lançando o álbum “MargeNow”, e a Inconfidentes Jazz Orquestra. A programação também tem cortejo de artistas circenses, Banda Santa Cecília e coral, além de gastronomia especial, com cardápio criado por cozinheiros da região. Entrada franca. Informações no site festivaluaimii.com.br.

• HENRIQUE & JULIANO

A dupla sertaneja Henrique e Juliano promete megashow no Mineirão neste sábado (2/8), às 14h. Ingressos a partir de R$ 90 (Espaço Horizonte), R$ 230 (arena), R$ 380 (frontstage) e R$ 490 (camarote), à venda na plataforma Guichêweb.