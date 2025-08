Filho de Faustão brigará pela audiência com o 'Programa do João', no SBT

“Ser cúmplice da audiência”. Este é o principal conselho que João Silva, de 21 anos, ganhou do pai, o apresentador Faustão, para comandar o “Programa do João”. A atração estreia no SBT/Alterosa no próximo sábado (9/8), à meia-noite, após o “Sabadou com Virginia”.

“A televisão está no DNA da minha família. Cresci nos palcos. Vi artistas virando amigos e amigos fazendo sucesso. Chegou a hora de mostrar a minha personalidade, e eu não poderia estar em lugar melhor para continuar esse legado”, afirmou João Silva no vídeo de divulgação do programa, exibido ontem durante entrevista coletiva.

De outubro de 2023 a julho deste ano, o “Programa do João” foi exibido na Band. O apresentador foi contratado pelo SBT em junho e, desde então, vem se dedicando à preparação da nova estreia. O piloto foi realizado na quarta-feira (30/7); o primeiro episódio será gravado hoje.

João Silva e o diretor Cris Gomes afirmaram que partiu deles a proposta de integrar a grade da emissora de Silvio Santos. Gomes destaca o esforço do canal para renovar sua programação.

“O SBT está fazendo movimentações ousadas. Acertando, errando, mas fazendo movimentos como emissora”, comentou.

Sete quadros

Na Band, o programa não tinha formato fixo e era majoritariamente gravado em locações externas. Agora, será produzido em estúdio e terá sete quadros: “Anônimo por um dia”, “Antes do valendo”, “Bastidores e curiosidades do SBT”, “CLTreta”, “Duelo de gerações”, “Na fonte do sucesso” e “Voltando a fita”. Haverá entrevistas inéditas com personalidades como Celso Portiolli, Danilo Gentili e MC Daniel.

O primeiro convidado do “Programa do João” será Neymar. João Silva foi recebido na casa do jogador em Santos, no litoral paulista. O atacante conversou com ele sobre família e planos para a carreira, incluindo a possível participação na Copa do Mundo de 2026. O craque e o pai, Neymar da Silva Santos, jogam futebol de botão.

Faustão, de 75 anos, chegou a ser cotado para participar do piloto, mas João afirmou que a presença dele ainda não está confirmada.

“Muitos jornalistas me falam: ‘Pede para seu pai me dar uma entrevista’. Ainda preciso convencê-lo a me dar uma entrevista”, brincou João Silva.

Faustão está afastado da televisão desde agosto de 2023, quando se submeteu a transplante cardíaco. Em fevereiro de 2024, fez transplante de rim e foi internado diversas vezes. A última internação foi divulgada em abril, por meio das redes sociais da mulher, Luciana Cardoso. Na coletiva, João não demonstrou preocupação em relação à saúde do pai.

O principal quadro do novo programa será o “Duelo de gerações”, no qual pessoas mais velhas, do grupo Raiz, e mais jovens, do grupo Enzo, respondem a perguntas e debatem temas polêmicos.

João Silva pretende mostrar como a discussão pode ocupar espaço saudável na convivência familiar.

“Será um ambiente totalmente democrático, onde as pessoas discutem de forma harmônica. Vemos tantas famílias brigando por conta de política, questões culturais e sociais. O 'Duelo” mostra que é uma discussão, uma disputa, mas para dar risada no final”, revelou.

Novos formatos

Apesar de ser exibido à meia-noite, o programa busca promover o encontro de gerações, abordando temas diversos.

O alcance do conteúdo pode ultrapassar o formato tradicional da TV, atingindo também as redes sociais, antecipou João Silva.

“A televisão aberta tem o entretenimento democrático. É aquele entretenimento raiz, que pode se comunicar com o público mais velho, mas depois vai ser destrinchado em um minuto ou 30 segundos de corte. Audiência não é só quem assiste ao programa inteiro, mas quem assiste ao corte e também faz parte do ‘Programa do João’”, afirmou o apresentador.

“PROGRAMA DO JOÃO”

Comandado por João Silva. Estreia no SBT/Alterosa em 9 de agosto, à meia-noite, após o “Sabadou com Virginia”.



