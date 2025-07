‘Casos de família’ volta ao ar com temas polêmicos ligados à internet

O programa "Casos de família" retorna hoje (28/7) à grade do SBT/Alterosa após um hiato de mais de dois anos. A volta faz parte de uma reformulação da emissora, que busca resgatar sua essência “raiz” e restabelecer o espírito do canal criado por Silvio Santos (1930-2024).

Christina Rocha reassume a apresentação do programa, cargo que ocupou entre 2009 e 2023, quando sucedeu Regina Volpato, primeira apresentadora do formato. Em entrevista a Danilo Gentili, transmitida na última quinta-feira (24/7) no programa "The noite", Rocha afirmou que a atração deixou uma marca tão forte na memória das pessoas que muitos ainda não sabiam de sua saída do ar.

A popularidade do programa é tamanha que ele continua a viralizar na internet, sendo frequentemente transformado em memes que circulam nas redes sociais. O diretor da atração, Rafael Bello, destaca que o programa é “um espaço para pessoas reais, com conflitos reais”. “Um lugar para ouvir quem nunca teve espaço para contar sua história de forma aberta, verdadeira e humana”, afirma.

Segundo ele, a missão do programa vai além do entretenimento. Também gera reflexão, cria identificação e provoca mudança. “Ninguém está imune a dramas familiares”, diz ao Estado de Minas, ressaltando que o que mantém o sucesso do programa ao longo dos anos é sua capacidade de se comunicar com todos. "No fundo, todos nós somos um caso de família", completa.

O diretor ainda menciona que, ao longo dos anos, muitas famílias se reconectaram, mães reencontraram filhos e casais admitiram erros, enquanto o público se emocionava e refletia sobre suas próprias vidas.

TEMAS ATUAIS

Nesta nova fase, o programa abordará questões contemporâneas ligadas à internet, como o uso de filtros em fotos e a discrepância entre a imagem on-line e a realidade em encontros presenciais.

O programa retornará com histórias reais, abordando temas como saúde mental, abandono, violência doméstica, infidelidade, preconceito e desigualdade. A psicóloga, mentora e escritora Anahy D’Amico continuará integrando o elenco do programa.

Rafael Bello afirma que as novidades estão na forma como o mundo mudou, mas os conflitos permanecem os mesmos – traição, preconceito e violência. Além disso, o programa contará com um cenário remodelado e mais espaçoso.

Barracos entre celebridades também serão destaque. No primeiro episódio de retorno, o público poderá acompanhar dilemas familiares das irmãs Ana Paula e Tati Minerato, que ficaram mais de cinco anos sem se falar. Nos próximos episódios, será abordado o caso do filho do cantor Latino, em busca do reconhecimento de paternidade.

A apresentadora Christina Rocha fez ainda uma campanha promocional do programa nas redes sociais, convidando Andy e Meghan Byron, após o executivo ser flagrado com outra mulher em um show da banda Coldplay nos Estados Unidos.

“Não se trata de vender histórias, mas de garantir que elas continuem sendo contadas. Toda história importa. Toda voz merece ser ouvida”, aponta Rafael. “A plateia continuará sendo a alma do programa, com comentários afiados, divertidos e, muitas vezes, apimentados”, diz.

“CASOS DE FAMÍLIA”

Programa reestreia nesta segunda-feira (28/7), às 14h45, no SBT/Alterosa.