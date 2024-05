Coldplay grava faixa com Little Simz

O Coldplay acaba de gravar uma faixa inédita com o rapper Little Simz.



O novo single já tem um nome provisório: Supernova.



Segundo uma fonte ligada ao jornal britânico The Sun, "ambos os artistas estavam entusiasmados para fazer uma colaboração funcionar".



Além disso, Coldplay e Simz gravaram um clipe para o novo single em Londres.



Em tempo: ambos já haviam gravado o drama Top Boy da Netflix.



Complementando a informação, a fonte do The Sun garante que "nenhuma despesa foi poupada na produção de alta qualidade" do novo clipe.



Little Simz entra na lista das grandes colaborações realizadas pelo Coldplay, que incluem Rihanna, BTS e Selena Gomez.