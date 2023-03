'The noite' estreia a 10ª temporada com Ronaldo Fenômeno e Keanu Reeves

Semana de Danilo Gentili terá quadros inéditos e convidados famosos (foto: Lourival Ribeiro/SBT)

O “The noite”, talk show comandado por Danilo Gentili no SBT/Alterosa, inicia a temporada de episódios inéditos de 2023, nesta segunda-feira (13/3), à 0h45. Um time de peso de entrevistados vai se sentar naquele sofá. A começar por um dos maiores atacantes da história do futebol: Ronaldo Fenômeno.

O Camisa 9, eleito o melhor do mundo por três vezes, fala sobre sua carreira, curiosidades da Copa do Mundo e a experiência nos times europeus. Também comenta sua atuação como empresário no Cruzeiro.

Na terça-feira (14/3), Gentili bate papo com o astro internacional Keanu Reeves. Ao comentar seu novo longa, “John Wick 4: Baba Yaga”, o ator americano revelará qual foi a cena mais difícil na saga. Também vai responder se o personagem poderia combater criminosos no Brasil.

Na mesma noite, o público confere a conversa do apresentador com o trio Il Volo, fenômeno da música italiana. Também estarão com Gentili o ator Tiago Abravanel (quarta, 15/5), neto de Silvio Santos, a atriz Stella Miranda (quinta, 16/3) e MD Chefe, revelação do trap nacional, o convidado de sexta-feira (17/3).

O “The noite” 2023 chega com outras novidades. Uma delas é o quadro “Roda solta”, no qual Danilo e a bancada de “especialistas” (Confuso Sobrinho, Elvis Porteiro, Dilera, Tom de Moletom e Jorginho Faria Limer) entrevistam personalidades.

Em “Pintando a louça”, Diguinho vai à casa de famosos e convoca o público a adivinhar quem é o dono do banheiro onde ele está. As dicas são apresentadas em off, enquanto detalhes do ambiente são mostrados. Ao final, o proprietário ou proprietária do “reservado” conversa com Diguinho.