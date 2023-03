'O Auto da Compadecida 2': João Grilo e Chicó juntos 25 anos depois

Selton Melo e Matheus Nachtergaele vão incorporar novamente os personagens que o Brasil se apaixonou: Chicó e João Grilo (foto: Reprodução/Globo Filmes) Em noite de Oscar, da 95ª edição do Academy Awards, em Los Angeles (EUA), o dia mais importante do cinema mundial, o presente vai para o cinema brasileiro. Em seu Instagram, o ator e diretor Selton Mello acaba de anunciar "O Auto da Compadecida 2". O filme tem data de estreia nos cinemas em 2024. Será o retorno dele e do parceiro, Matheus Nachtergaele, ao "terreno mágico de Ariano Suassuna".









"Aprendi muito a amar o Brasil e seus palhaços no sertão de Suassuna... no sertão brincante de nós! É muito emocionante reencontrar Chicó e João Grilo agora, 25 anos depois: que as Bodas de Prata do Auto da Compadecida sejam uma celebração e uma renovação pros corações! Bora, boda, Caxangá!", disse Matheus, em mensagem postada na Instagram de Selton.

Guel Arraes lembrou que, desde sua estreia, "O Auto da Compadecida" continuou sendo exibido nas telinhas. "E parece que João Grilo e Chicó estavam querendo pular pra fora pra viver novas peripécias. Então, pedimos licença a Ariano Suassuna para dar continuidade à hist´ria desta grande amizade."





"João Grilo e Chicó são uns presepeiros que teimam em sobreviver em um país que nega a existência de pessoas como eles. Nada mais atual. É uma honra danada fazer parte dessa aventura que mais parece um milagre da Compadecida!", destacou Flávia Lacerda.



O escritor paraibano Ariano Suassuna morreu em 2014, aos 87 anos, vítima de uma parada cardíaca provocada pela hipertensão intracraniana. Ele estava internado no Real Hospital Português, no Recife, Pernambuco, depois de sofrer um acidente vascular cerebral.



Suassuna foi ocupante da cadeira nº 32 na Academia Brasileira de Letras (eleito em 1989). E membro da Academia Pernambucana de Letras, desde 1993, e da Academia Paraibana de Letras, eleito em 2000.



Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Selton Mello (@seltonmello) O início "O Auto da Compadecida", uma comédia dramática, foi lançado em 2000, baseado na peça teatral "Auto da Compadecida", de 1955, de Ariano Suassuna, com elementos de O Santo e a Porca e Torturas de um Coração, ambas do mesmo autor, além de influências de Decamerão, clássico de Giovanni Boccaccio.



O longa recebeu várias premiações e foi visto por mais de 2 milhões de espectadores, sendo o filme brasileiro de maior bilheteria de 2000.

