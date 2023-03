Morre Antônio Pedro, ator de 'Gabriela' e 'Escolinha do Professor Raimundo'

Seus últimos trabalhos na televisão foram na novela "Bom Sucesso", de 2019, e nas séries "Shippados" e "Filhas de Eva" (foto: Reprodução/Rede Globo)

Morreu neste domingo o ator, diretor e roteirista Antônio Pedro, aos 82 anos. A informação foi confirmada por uma nota da TV Globo, onde o artista trabalhou por décadas.

Internado em um hospital no Rio de Janeiro, o ator morreu de insuficiências renal e cardíaca. O velório está sendo realizado na capela dois do Crematório e Cemitério da Penitência, no Rio. O cprpo do ator será cremado às 15h30.

Ator de novelas como "Sassaricando" e "Bebê a Bordo", o ator brilhou ainda no cinema em filmes como "Gabriela, Cravo e Canela" e "Muito Prazer". Ainda na TV, participou de programas humorísticos como a "Escolhinha do Professor Raimundo" e "Zorra Total".

Seus últimos trabalhos na televisão foram na novela "Bom Sucesso", de 2019, e nas séries "Shippados" e "Filhas de Eva".

Nascido em 11 de novembro de 1940, no Rio de Janeiro, Antônio Pedro começou sua carreira nos anos 1960, fez cursos e especializações em Paris, e desde então atuou como diretor, roteirista, humorista e produtor em dezenas de filmes, peças e obras na televisão.

Antônio Pedro deixa três filhos, as atrizes Alice Borges e Ana Baird e Fabio Borges, de seu relacionamento com Andrea Bordadagua.