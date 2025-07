Marisa Monte abrirá a turnê 'Phonica' em Belo Horizonte, em outubro

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Três anos depois de sua mais recente turnê por Belo Horizonte – “Portas”, Marisa Monte voltará à capital mineira, em 18 de outubro, abrindo a turnê “Phonica”. Serão seis apresentações, todas abertas, passado ainda pelo Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Brasília e Porto Alegre. Marisa estará muito bem acompanhada com 55 músicos que formam uma orquestra, montada especialmente para a turnê, e sua banda (Dadi Carvalho, violão e guitarra; Pupillo, bateria; Alberto Continentino, baixo; e Pedrinho da Serrinha, cavaquinho e percussão). A regência ficará com o maestro André Bachur, paulistano que já esteve à frente das Orquestra Sinfônica da USP (OSUSP), Orquestra do Theatro São Pedro (ORTHESP), Orquestra Moderna, Ensemble Brasil, Orquestra do Festival de Prados (MG), EOS-USP e a Orquestra Sinfônica da Universidade Federal da Paraíba. E, desde 2020, é regente adjunto da Orquestra de Câmara da ECA/USP (OCAM).

MÚSICOS VIRTUOSOS

A cantora conta que, ao longo da carreira, teve oportunidades de cantar com orquestras, tanto no Brasil quanto no exterior. "Foram experiências extraordinárias, emocionantes e inesquecíveis. A interação entre os músicos no palco, a complexidade dos arranjos e a combinação de técnica com a emoção fizeram desses concertos experiências verdadeiramente mágicas", reconhece. Para a série especial dos seis shows da “Phonica”, com regência do maestro André Bachur, que a acompanhou no concerto de comemoração dos 90 anos da USP, Marisa diz que foram selecionados músicos virtuosos das melhores orquestras do país. "Junto com minha banda, unimos o popular ao erudito para interpretar clássicos, criando mais uma experiência transcendental." Preço dos ingressos e data de início de vendas ainda não foram informados.



ARTE E CULTURA

A ArtRio vai promover, este ano, em parceria com a Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, a 1ª Semana de Arte e Cultura do Rio de Janeiro, com centenas de eventos que formam uma vibrante e intensa programação cultural na cidade. De 7 a 14 de setembro, a programação oficial da cidade será formada por um circuito de ativações não só em artes visuais, mas ampliado para cinema, dança, teatro, arquitetura, design e expressões artísticas. Todas as propostas devem ser gratuitas para o público. Serão oito dias para a cidade respirar arte e cultura, com eventos e atividades ocupando todas as regiões e diversos espaços do Rio. Agentes culturais podem fazer a inscrição gratuita de seus eventos para a 1ª Semana de Arte e Cultura do Rio de Janeiro, no site da ArtRio entre 1º e 10 de agosto.

VERSATILE IN CONCERT

Nádia Figueiredo faz única apresentação em 5 de agosto, no Clube de Jazz do Café com Letras, do show “Versatile in Concert”, com standards de jazz, composições marcantes da MPB e canções em italiano e francês. Mineira de nascimento, Nádia mora há mais de 15 anos no Rio.



RAP

A exposição “Rap Horizonte” segue na última semana no Centro Cultural Venda Nova. A mostra destaca a história, os protagonistas e a força da cultura hip-hop nas regiões Norte e Venda Nova de Belo Horizonte. Em agosto, o projeto segue para o Centro Cultural Zilah Spósito (no Bairro Jaqueline); em outubro, para o Centro Cultural Jardim Guanabara; e, em novembro, para Centro Cultural São Bernardo. A mostra integra a nova etapa do projeto homônimo, que em 2022 já havia prestado homenagem aos 30 anos do hip-hop da Zona Leste da capital.



SÓ SUCESSO

Odair José, dono de grandes sucessos e com mais de 50 anos de carreira, tem apresentação marcada para 16 de agosto, no Grande Teatro do Sesc Palladium. Na própria definição do músico, Odair é “um cantor, compositor e músico, mas, acima de tudo, um artista totalmente identificado com a cultura popular brasileira”.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.