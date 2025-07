SBT abre inscrições para o reality "The Voice Brasil"

O SBT recebe inscrições para a nova temporada do “The Voice Brasil”, que passa a integrar a grade da emissora após a saída de Boninho da Globo, em dezembro de 2024.

Responsável por comandar o reality por mais de uma década, o diretor deixou a empresa da família Marinho depois de mais quatro décadas e agora leva o formato para a televisão da família Abravanel. Ele próprio anunciou a novidade em um vídeo publicado nas redes sociais.

“Estou aqui para falar do 'The Voice' e as inscrições estão abertas. Então é correr para lá porque são superlimitadas. E é fácil: é cantar uma música que você sabe bem, contar um pouco da sua história e a gente te espera lá”, disse Boninho.

Boninho anunciou a abertura das inscrições para o novo reality musical do SBT Reprodução

A apresentação será comandada por Tiago Leifert, que esteve à frente do “The Voice Brasil” entre 2012 e 2021, na Globo.

Com formato padronizado internacionalmente, o reality musical deve manter no SBT a mesma estrutura adotada nas versões exibidas em outros países.

Na fase inicial da seleção, os candidatos devem enviar dois vídeos: um contando sua trajetória pessoal e sua relação com a música, e outro dedicado à apresentação vocal. As inscrições devem ser feitas pelo site oficial do SBT, que também disponibiliza o formulário de participação.

“A jornada para encontrar a nova voz do Brasil já começou. Inscreva-se!”, anuncia a emissora. Ainda não foram divulgados os nomes dos técnicos e a data de estreia da atração.

Leifert estreou no SBT em janeiro deste ano, como narrador de futebol, comandando a transmissão do jogo entre Benfica e Barcelona pela UEFA Champions League. “Nasci e cresci na TV aberta. Como todo brasileiro, tenho um carinho enorme pelo SBT e o máximo de respeito pelo legado do gênio Silvio Santos”, afirmou o jornalista ao ingressar na emissora, depois de trabalhar 15 anos na Globo.

Big Boss

Ao explicar por que se dedicaria também ao “The Voice Brasil”, ele vinculou a decisão à parceria com Boninho. “O Big Boss me escala e eu obedeço, entendeu? É igual seleção brasileira: se o Boninho chama, a gente só acata, só obedece”.

O apelido de Big Boss veio da Globo, onde Boninho comandou o “Big Brother Brasil” desde 2002, além de ficar à frente de outras atrações, como o programa “Fantástico”, “Rock in Rio”, “Especial amigos”, “Show da virada” e “Especial Roberto Carlos”.

Em março, Boninho participou de evento do SBT e apresentou propostas para a emissora – o “The Voice Brasil” era uma delas. Também disse que o programa “Vem pra cá” seria retomado, com ajustes.

Outra novidade seria a volta do “Fábrica de casamentos”. Especulou-se que Ana Furtado, mulher dele, seria apresentadora desta atração, que foi comandada por Chris Flores por três temporadas.