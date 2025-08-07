Assine
overlay
Início Cultura
Cinema

Indie começa hoje, com entrada franca, e traz filmes de 19 países a BH

A partir desta quinta-feira (7/8), 53 sessões no Belas Artes e no Centro Cultural Unimed-BH Minas exibirão 38 produções, entre obras-primas e novidades

Publicidade
Carregando...
Mariana Peixoto
Mariana Peixoto
Repórter
Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.
07/08/2025 04:00

compartilhe

Siga no
x
Homem está de perfil, com a barba cheia de neve, tendo ao fundo árvores também com neve, em cena do filme Os malditos
"Os malditos", de Roberto Minervini, foi premiado na mostra "um certo olhar", em cannes crédito: Zeta Filmes/divulgação

Festival responsável, em parte, pela formação de muitos cinéfilos de Belo Horizonte, o Indie, após hiato de um ano, está de volta. Em sua 22ª edição, o evento da Zeta Filmes vai exibir, desta quinta (7/8) até a próxima quarta-feira (13/8) 38 curtas e longas de 19 países.

As 53 sessões, com entrada franca, vão se dividir entre o UNA Cine Belas Artes, tradicional cenário do evento, e o Centro Cultural Unimed-BH Minas.

Leia Mais

Tem muito filme inédito, mas também farta produção de outras épocas. “Se tudo está muito livre hoje, a gente resolveu pensar o cinema de outra forma. Por que não colocar filmes importantes, obras-primas, para se ter na bagagem? Cinema é tudo o que você vê e te impacta de forma diferente. Pode ser um filme antigo ou o último lançamento. Criamos uma espécie de guia para que o público tenha, novamente, o encantamento pela arte do cinema”, afirma Daniela Azzi, que divide a curadoria com a irmã, Francesca.

Sob esse viés, foram selecionados títulos importantes na história do Indie, como “O cavalo de Turim” (2011), do húngaro Béla Tarr, “O matador de ovelhas” (1978), de Charles Burnet (“obra-prima do cinema americano negro”, diz Daniela) e “Linda linda linda” (2005), longa japonês de Nobuhiro Yamashita que está completando 20 anos, relançado com nova cópia.

Entre as novidades, a curadora destaca o espanhol “Volveréis”, de Jonás Trueba, filho do cineasta Fernando Trueba; “Tardes de solidão”, mais recente longa do catalão Albert Serra, queridinho do festival; e “Corvos”, do britânico Mark Gill.

Atores Vito Sanz e Itsaso Arana se olham e conversam em cena do filme Volveréis
Com os atores Vito Sanz e Itsaso Arana, o filme espanhol 'Volveréis', dirigido por Jonás Trueba, é uma das novidades do Indie 2025 Arizona Distribution/divulgação

O Indie ainda exibe dois longas mineiros inéditos no circuito: “Deuses da peste”, de Tiago Mata Machado e Gabriela Luiza, vencedor da seção “Olhos livres” da Mostra de Tiradentes, e o documentário “Abre alas”, de Úrsula Rosele. Também serão apresentados quatro curtas de diretores de Minas.

A Zeta Filmes está completando 27 anos. Para este Indie, as curadoras olharam para o próprio quintal – a distribuidora já lançou mais de 100 filmes no país – para selecionar 12 produções na seção “Retrospectiva Zeta”.

Entre eles estão “Tangerine” (2015), longa de Sean Baker (diretor de “Anora”, o grande vencedor do Oscar deste ano) realizado só com celulares, e “Ida” (2013), de Pavel Pawlikowski, vencedor do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro.

Retrospectiva

Outra retrospectiva é dedicada ao cineasta italiano radicado nos EUA Roberto Minervini. O Indie vai exibir todos os seis longas dele, incluindo o mais recente, “Os malditos” (2024), que lhe deu o prêmio de Melhor Diretor na mostra “Um certo olhar”, do Festival de Cannes.

“O Indie é um festival realmente diferente. Fizemos esta edição para apresentar o cinema em que a gente acredita”, reforça a curadora Daniela Azzi.

Morto em janeiro aos 78 anos, David Lynch terá dois de seus filmes mais pop no festival: “Veludo azul” (1986) e “Mulholland Dr.” (2001), que no Brasil ganhou o título de “Cidade dos sonhos”. Os de larga memória irão se lembrar – foi o Indie, em 2002, que lançou este longa em BH.

CONFIRA

NESTA QUINTA (7/8)

. UNA Cine Belas Artes

14h: “A virgem desnudada por seus celibatários”. De Hong Sang-Soo, 2000
16h20: “Linda linda linda”. De Nobuhiro Yamashita, 2005
18h30: “E então nós dançamos”. De Levan Akin, 2019
20h30: “O que você vai fazer quando o mundo estiver em chamas?”. De Roberto Minervini, 2019

. Centro Cultural Unimed-BH Minas

14h: “Os malditos”. De Roberto Minervini, 2024
15h50: “Fogo do vento”. De Marta Mateus, 2024
17h30: “Corvos”. De Mark Gill, 2024
19h50: “Longa jornada noite adentro”. De Bi Gan, 2013

INDIE FESTIVAL

Desta quinta (7/8) a quarta-feira (13/8), no Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.424, Lourdes) e UNA Cine Belas Artes (Rua Gonçalves Dias, 1.581, Lourdes). Entrada franca. Programação completa no site do evento.

Tópicos relacionados:

belas-artes centro-cultural-unimed cinema cultura indie

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay