Cine Humberto Mauro exibe retrospectiva de Wim Wenders

Expoente do Novo Cinema Alemão, que não se furtou a encarar o passado nazista do país e abordar suas profundas e indeléveis consequências, Wim Wenders completa 80 anos no próximo dia 14/8.

Em homenagem a esse que é considerado o mais importante cineasta alemão em atividade, o Cine Humberto Mauro promove uma retrospectiva de obras do diretor.

Com início nesta hoje quarta-feira (6/8), o “Ciclo Wim Wenders” exibirá nove longas-metragens, até 21 de setembro. Os filmes serão apresentados semanalmente, sempre às quartas, até 3/9.

Na última semana – entre os dias 18 e 21 de setembro – a programação contará com sessões duplas e triplas.

O curador da mostra, Vitor Miranda, destaca o estilo realista do Novo Cinema Alemão. “O movimento tinha um desejo de trazer para os filmes um realismo autêntico e uma experimentação cinematográfica. São filmes que são profundamente existencialistas sobre o país, sobre os seus personagens e que negam um pouco esse cinema narrativo americano muito redondinho e fácil”, afirma Miranda.

“Na obra do diretor, há os filmes que podem ser considerados do Novo Cinema Alemão e todos os outros estão contaminados com esse projeto inventivo”, comenta o curador. No caso de Wim Wenders, os longas são ainda mais pessoais. “Eles são introspectivos. Há um olhar menos narrativo. São filmes profundamente melancólicos e existencialistas”, diz.

A seleção da mostra abrange o período de 1970 a 1990, que corresponde, conforme afirma o curador, à “parte mais importante da carreira de Wim Wenders”. Serão exibidos os maiores sucessos do diretor, como “Paris, Texas” (1984), “Asas do desejo” (1987) e “O amigo americano” (1977), além dos documentários “Um filme para Nick” (1980) e “Um truque de luz” (1995).

Nas primeiras semanas, as exibições serão espaçadas para permitir ao público um tempo de assimilação e contemplação das obras. “Vai ser interessante para o público esperar uma semana para ver o próximo filme, pela profundidade que eles têm”, diz Vitor Miranda.

O título desta quarta (6/8) é “Alice nas cidades” (1974), em sessão comentada pela pesquisadora Maria Luiza Sena. Esse é o primeiro sucesso internacional de Wim Wenders e a primeira parte da “trilogia da estrada”, composta ainda por “Movimento em falso” (1975) e “No decurso do tempo” (1976).

A narrativa acompanha Philip Winter (Rüdiger Vogler), um jornalista alemão que está em crise criativa nos Estados Unidos. Enquanto tenta voltar para o país natal, encontra Alice (Yella Rottländer) e a mãe, que subitamente abandona a criança com Phillip. Juntos, eles precisam encontrar a avó da menina, que poderá cuidar dela.

Filmado em preto e branco, o longa faz parte do subgênero dos road movies, no qual a jornada física dos personagens ecoa seu percurso emocional. Wenders recorre a essa estratégia narrativa na maioria dos filmes e destaca as paisagens ao redor dos protagonistas. “Ele filma a paisagem como se fosse um grande acontecimento”, observa o curador.

Na semana seguinte, em 13 de agosto, será a vez de “O amigo americano” (1977), em sessão comentada pelo cineasta e pesquisador Gabriel Santiago. Adaptação do romance “O jogo de Ripley” (1974), de Patrícia Highsmith, o filme é um thriller existencial, com “elementos de crime meio Hitchcockianos”, diz Vitor Miranda.

“Paris, Texas” (1984), longa mais famoso de Wenders e vencedor do Palma de Ouro no Festival de Cannes, será exibido no dia 27 de agosto. O filme narra a história de Travis (Harry Dean Stanton), um homem que, após anos desaparecido, é encontrado sem memória em um deserto dos Estados Unidos. Acolhido pelo irmão, ele reencontra o filho Hunter (Hunter Carson) e parte com o menino em busca de Jane (Nastassja Kinski), a mãe da criança.

A mostra também destaca o caráter metalinguístico das obras de Wim Wenders, principalmente com os filmes “Um truque de luz” e “No decurso do tempo”. “São filmes altamente metalinguísticos nos quais o diretor declara o seu amor ao cinema. Assistir a isso no cinema do Humberto Mauro vai ser bem representativo”, diz o curador.

PROGRAMAÇÃO

HOJE (6/8)

19h: “Alice nas cidades” (1974) - Sessão comentada pela pesquisadora Maria Luiza Sena

13/8

19h: “O amigo americano” (1977) - Sessão comentada pelo cineasta e pesquisador Gabriel Santiago

20/8

19h30: “O estado das coisas” (1982)

27/8

19h30: “Paris, Texas” (1984)

3/9

19h: “Asas do desejo” (1987) - Sessão comentada pelo jornalista e crítico de cinema Lucas Oliveira

18/9

17h: “Alice nas cidades” (1974)

19h30: “No decurso do tempo” (1976)

19/9

16h: “O estado das coisas” (1982)

18h30: “Um truque de luz” (1995)

20h15: “O amigo americano” (1977)

20/9

16h: “Paris, Texas” (1984)

19h: “Até o fim do mundo” (1991)

21/9

18h: “Um filme para Nick” (1980)

20h: “Asas do desejo” (1987)

“CICLO WIM WENDERS”

Mostra de filmes do diretor alemão, desta quarta (6/8) a 21 de setembro, no Cine Humberto Mauro do Palácio das Artes (Av. Afonso Pena, 1.537, Centro). Entrada gratuita, com retirada de até dois ingressos por CPF pela plataforma Eventim, a partir de uma hora antes de cada sessão. Programação completa no site cinehumbertomauromais.com/programacao.

*Estagiária sob supervisão da editora Silvana Arantes