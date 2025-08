Carreta Furacão acusa CPM 22 de sabotagem em evento conjunto

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um evento em São Paulo acabou marcado por polêmica entre as atrações. Em publicação nas redes sociais, a equipe da Carreta Furacão manifestou descontentamento com a postura da banda CPM 22 durante apresentação realizada no último sábado (2/8). As duas atrações se apresentaram no local. No entanto, os personagens do trenzinho acusam os roqueiros de terem atrapalhado a performance deles.

Segundo a nota oficial, enquanto a Carreta se apresentava dentro do horário previsto, a banda de rock teria iniciado a passagem de som e ajustes de iluminação, interferindo diretamente na performance. A equipe também acusa o CPM 22 de ter reduzido propositalmente o volume do som da Carreta “diversas vezes”, prejudicando a experiência do público e a integridade do espetáculo.

“Assim como o CPM 22, somos artistas. Temos uma trajetória que, com muito esforço, conquistou respeito e admiração do povo brasileiro. É inadmissível que qualquer profissional da arte sabote o trabalho de outros artistas”, diz o texto publicado pela Carreta Furacão nas redes.

O grupo afirmou ainda que sempre atuou com seriedade e responsabilidade, e classificou o episódio como uma quebra de respeito entre profissionais que compartilham o mesmo palco. Apesar da frustração, a nota finaliza reforçando o compromisso da equipe com o público.

“Seguiremos firmes, como sempre, levando nossa arte, dança e carisma por todo o Brasil, com respeito, humildade e profissionalismo”.

Nos comentários da publicação, alguns fãs que estavam presentes no evento relataram ter presenciado o episódio. Além da suposta redução de volume, espectadores afirmam que a iluminação do palco também foi cortada durante a apresentação da Carreta.

“Desligaram 90% da iluminação, deixando o ambiente escuro e ruim para gravações. Presenciei inúmeras tentativas de ajuda com a equipe do CPM 22 e todas foram negadas”, escreveu uma pessoa.

A atitude da banda também gerou críticas e memes nas redes sociais. Internautas demonstraram apoio à Carreta Furacão, com frases como “Mexeu com a Carreta, mexeu com o Brasil” e “Quem é banda CPM na fila do pão?”. Até o momento, o CPM 22 não se pronunciou sobre as acusações.