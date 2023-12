Não é de hoje que o Trenzinho da Carreta Furacão conquista o público por onde passa, mas um caso especial chamou a atenção nas redes sociais: um menino, que tinha o sonho de ganhar fantasias dos personagens do grupo, foi presenteado com os “cabeções” do Chaves e do Super Mario. Depois de vestir os trajes, o menino incorporou a energia dos integrantes e fez as dancinhas coreografadas como se fizesse parte do grupo.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, divulgado por uma internauta identificada como Iza Falconi no TikTok na última quarta-feira (27/12), é possível ver a felicidade do menino ao ver as fantasias. Com rapidez, ele já veste a primeira peça e, logo em seguida, e já embala uma dancinha típica do grupo. Animado, ele veste o traje completo e começa a realizar as coreografias dentro de casa.

Ao final do vídeo, a criança também brinca na rua, como as figuras do trenzinho mais agitado do Brasil fazem. Um adulto também entra em cena e incorpora o Mario, ao lado do pequeno Chaves. Juntos, eles dançam e até se apoiam em uma placa. Até piruetas o mini querido deu diante da felicidade em ter realizado o sonho de ter as fantasias da Carreta Furacão.

No TikTok, o vídeo já alcançou quase dois milhões de visualizações e foi compartilhado em outras redes sociais. As imagens renderam diversos comentários de internautas que se divertiram e até disseram que o menino já podia ser contratado pela carreta. “eu tô obcecada em ver as crianças obcecadas pela carreta furacão kkkkk finalmente essa geração deu uma dentro hahahahah”, disse um perfil.

Além de várias brincadeiras, muitas pessoas elogiaram a performance do garoto e também a motivação dada pela família da criança, que não só comprou o presente, mas também o incentivou a dançar. “gente eu chorei pq eu amo a inocência de crianças, eu fico tão feliz vendo isso”, disse uma mulher. “E ele dançando pra família e a família motivando. Coisa mais linda”, disse outra.