Uma briga generalizada entre personagens dos grupos de dança conhecidos como 'Carreta Furacão' foi registrada na noite dessa quarta-feira (20/12), nas ruas de Pará de Minas, na Região Central de Minas Gerais.

As imagens mostram o momento em que a confusão se iniciou entre os personagens do 'Chaves' e o 'Luigi', do 'Super Mario Bros'.

Os outros dançarinos também vão em direção ao foco da briga, desferindo golpes e até mesmo se descaracterizam dos personagens.

A reportagem do Estado de Minas apurou que não houve registro de Boletim de Ocorrência (B.O).

*Estagiário com supervisão do subeditor Diogo Finelli.