Faustão paga R$ 100 mil a mais para Alexandre Pires e recusa devolução

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Uma história inusitada envolvendo Fausto Silva – o Faustão – e Alexandre Pires chamou atenção nas redes sociais. Durante a participação no programa “Silvio Santos com Patricia Abravanel”, no SBT, o cantor contou que recebeu R$ 100 mil a mais por um show realizado na casa do apresentador. Ele disse que, mesmo após tentar devolver o valor, Faustão recusou a correção.

O episódio aconteceu durante uma edição do “Baile do Nego Véio”, evento privado promovido por Faustão, conhecido por reunir amigos e grandes nomes da música brasileira. Alexandre Pires foi contratado para cantar e fez uma apresentação que durou cerca de três horas.

Segundo o relato, o apresentador entendeu que, devido à duração estendida do show, o cantor havia realizado o equivalente a duas apresentações. Por isso, transferiu o pagamento em dobro, via PIX, somando R$ 100 mil a mais do que o valor inicialmente combinado.

“Eu falei com ele, expliquei que tinha depositado a mais, mas Faustão simplesmente disse para deixar como estava”, contou Alexandre.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O cantor aproveitou a oportunidade para agradecer publicamente a generosidade do apresentador, reforçando que o gesto reflete a personalidade de Faustão, conhecido pelo carinho e apreço por seus amigos.