Grupo Martelo abre hoje o projeto Concertos Minas Tênis Clube

Com trabalho dedicado à percussão, o Grupo Martelo abre nesta terça-feira (5/8), às 20h30, a 13ª edição do projeto Concertos Minas Tênis Clube, dirigido pela pianista e professora Celina Szrvinsk com o propósito de aproximar a música clássica do público.

O repertório terá “Drumming”, de Steve Reich, e “Valsa da espera”, peça da belo-horizontina Luísa Mitre. O convidado especial da noite será Paulo Santos, um dos percussionistas mais importantes do país e fundador do grupo Uakti.

Ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), à venda na plataforma Sympla e na bilheteria do Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes), local da apresentação.

As próximas atrações da série serão o harpista Alexander Boldachev (em 19/8), pianista Hércules Gomes (16/9), Orquestra Juvenil Chiquinha Gonzaga (30/9) e a pianista Maria Caputo com Sinfônica de Minas Gerais (21/10), com regência de José Maria Valiente.