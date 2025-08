A maioria dos presidentes mais recentes da Argentina seguiu um roteiro básico: seus mandatos foram da épica à tragédia. Uns mais, outros menos. Carlos Saúl Menem (1930-2021) talvez seja o que melhor conferiu verdade a essa máxima.



Em “Menem: El show del presidente” (Amazon Prime), o diretor Ariel Winogard faz uma aposta arriscada: ele trata a década de governo do dirigente peronista, de filiação liberal, com pitadas de comédia. Menem foi presidente de 1989 a 1999.



É difícil rir de um governante que causou a quebradeira de diversas indústrias nacionais, inventou um plano de conversibilidade que levou a Argentina a uma convulsão social e a uma crise econômica, inseriu figuras corruptas no governo e, ao que muitas investigações indicam, encobriu os verdadeiros responsáveis pelos atentados contra a embaixada de Israel (1992) e a sociedade judaica Amia (1994).



Além disso, ele é suspeito de entorpecer a investigação de vários assassinatos algo esquisitos, como o de uma secretária que sabia demais e que caiu do alto de um edifício em Buenos Aires ou a morte de seu próprio filho num suposto acidente de helicóptero.



Mas vamos aos acertos. A história, contada em seis episódios, surge diante dos olhos de Olegario Salas, um personagem fictício que se transforma, desde os tempos de Menem iniciante na política, em fotógrafo oficial do presidente – vivido pelo experiente Juan Minujín.



Observador

No começo, Salas é um mero observador do fenômeno de um líder ultracarismático que, de um rincão do país, vence as eleições presidenciais. Salas se transforma num crítico calado diante das coisas que vê acontecendo na Casa Rosada. Mas é seu filho, jornalista, quem abre os olhos do pai com reportagens em que mostra as movimentações de lavagem de dinheiro e corrupção durante a gestão.



Menem é vivido pelo ator Leonardo Sbaraglia (“Relatos selvagens”), que se destaca na interpretação e conta com excelente trabalho de maquiagem.



Até o penúltimo episódio, o tom de comédia prevalece. Já o último, que sucede os dias seguintes ao atentado à Amia (em que dezenas de pessoas morreram), a série impõe o tom de thriller político e fica mais interessante.



Dólar

A Argentina consumista, na qual um peso valia um dólar – medida que explica por que muitos argentinos o apoiaram de forma incondicional – é mostrada em todas as suas cores. Menem, porém, mostra-se enciumado de Domingo Cavallo, seu ministro da Economia que inventou o plano de paridade dólar-peso. Mas o “milagre” não durou muito tempo. A artificialidade da medida se mostrou, então, muito difícil de driblar.



A série não mostra a tragédia que seu governo causou: a crise de 2001, a prisão de Menem e seu patético apoio a Cristina Kirchner (sim, ambos peronistas, mas de vertentes muito distintas), além de sua morte, tratada na época com discrição e algo de desprezo.



Curioso é que o atual presidente, Javier Milei, um aberto antiperonista, venha fazendo várias homenagens a Menem. Por outro lado, especialistas têm mostrado semelhanças entre ambas épocas: a manutenção da cotação do dólar e a ênfase nas privatizações, além do alinhamento com os Estados Unidos.



Terá Milei um destino parecido ao de seu ídolo? Não sabemos. Por ora, vivemos o período da épica do seu governo. Se será o prenúncio da tragédia, como ocorreu com Menem, estamos por saber. A série deixa essa provocação no ar. (Sylvia Colombo)

“MENEM - EL SHOW DEL PRESIDENTE”

• Série em 6 episódios, disponível no Amazon Prime Video.



NOVIDADES NO CATÁLOGO

Confira séries programadas para estrear neste mês no Prime Video

“Agente Butterfly” - Primeira temporada (13/8)

Nova série original da plataforma narra a história de David Jung (Daniel Dae Kim), um ex-agente de Inteligência dos EUA que reside na Coreia do Sul, em segredo. Sua vida sofre uma reviravolta quando as consequências de uma decisão do passado o atormentam.

David se vê como alvo da jovem assassina Rebecca (Reina Hardesty) e da Caddis, organização de espionagem onde ela trabalha.



“Festa da salsicha: Comilândia” - Segunda temporada (13/8)

Baseada na animação de 2016, “Festa da salsicha”, criada por Seth Rogen, tem um teor ainda mais provocativo do que o do filme.

A segunda temporada aborda os caminhos dos personagens Frank, Barry e Sammy, que foram exilados de casa e se encontram em Nova Comidópolis, uma utopia para comidas e humanos, que guarda um segredo que ameaça a vida das comidas.



“A mulher da casa abandonada” (15/8)

Série documental baseada no podcast homônimo, do jornalista Chico Felitti. A produção reúne depoimentos de testemunhas, áudios e imagens sobre a história da moradora de uma mansão abandonada, acusada de agredir e manter ilegalmente uma trabalhadora doméstica brasileira nos Estados Unidos, durante os anos 2000.



“Betty, a feia: A história continua” - Segunda temporada (15/8)

Continuação da clássica novela de 2001, a segunda temporada de “Betty, a feia: A história continua” mostra Betty (Ana María Orozco) se reconectando com o marido, Armando, com antigos colegas e com a filha Mila, estudante de moda em Nova York. A protagonista enfrenta desafios e encara diferentes lições de vida.



“007: Estrada para o milhão” - Segunda temporada (22/8)

Reality show inspirado na franquia do espião James Bond, acompanha nove duplas em diferentes partes do mundo realizando provas ao estilo do agente 007. Perguntas com pontos acumulativos, que totalizam 1 milhão de euros, são espalhadas por diversos locais, fator que motiva os competidores a enfrentarem as adversidades.



“Upload” - Quarta tempora (25/8)

Em uma realidade futurística, no ano de 2033, um programa de computador permite que humanos se transportem para uma vida virtual, à sua escolha. Após uma morte prematura, Nathan (Robbie Amell) chega em sua versão do céu virtual, um lugar luxuoso.

As adversidades começam quando ele ainda tem de conviver com a namorada Ingrid, que continua viva. Nathan se aproxima de Nora (Andy Allo), que se apaixona por ele e desconfia que, na verdade, o jovem foi assassinado.



“A lista terminal: Dark wolf” - Primeira temporada (27/8)

Spin-off da série “A lista terminal", a história se passa cinco anos antes dos acontecimentos das temporadas originais e segue a trajetória de Ben Edwards (Taylor Kitsch) em eventos traumáticos e guerras, até deixar de ser um marinheiro para se tornar um operador paramilitar da CIA.