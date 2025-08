Daniela Lima é demitida da GloboNews

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A jornalista Daniela Lima foi demitida da GloboNews após dois anos na emissora. A notícia foi confirmada pela própria apresentadora na manhã desta segunda-feira (4/8). A dispensa marca a segunda baixa de peso no canal de notícias em menos de uma semana. Na última sexta-feira, Eliane Cantanhêde, comentarista da casa há 15 anos, também foi desligada.

“Depois de dois anos, deixo a GloboNews com a sensação de missão cumprida, cabeça erguida, sedenta pelos próximos desafios. Viva o novo! Deixo aos colegas de trabalho, amigos que vou levar pra vida, meu muito obrigada e até breve!”, escreveu Daniela em uma rede social.

De acordo com o site TV Pop, a equipe do "Conexão GloboNews", programa matinal do qual Daniela fazia parte, foi comunicada da demissão poucos minutos antes de a edição desta segunda ir ao ar. A vinheta de abertura do telejornal foi exibida já sem a imagem da jornalista. Camila Bomfim e Leilane Neubarth assumiram a condução do noticiário, sem menções à ex-colega de bancada.

Em nota oficial enviada à imprensa, a Globo afirmou que as demissões fazem parte de um “movimento permanente de renovação” do canal. “Eliane Cantanhêde, Daniela Lima e Mauro Paulino não integram mais o time da GloboNews. A GloboNews agradece a eles a valiosa parceria na apresentação e análise dos importantes acontecimentos políticos do Brasil e do mundo”, diz o comunicado. Mauro Paulino, ex-diretor do Datafolha, também foi desligado nesta segunda.

Há três dias, a jornalista publicou um carrossel de imagens comemorando os dois anos na emissora. “#tbt de um julho que não volta mais. Quando eu achei que já não tinha gás pra chegar, cheguei. Com a ajuda de muita gente. Gente linda. Gente que não cabe num carrossel de fotos (ou que não me deixa postar ela dançando no carro, né, @natuzanery ?). Gente para brilhar, como diz Caetano. Ou que diz que o tempo é quando, como Vinicius. Amo vocês. Obrigada por tanto”, escreveu na legenda.

Com passagens marcantes pela Folha de S.Paulo, Estadão, CBN e CNN Brasil, Daniela chegou à GloboNews em 2023, quando assumiu a bancada do "Conexão" ao lado de Camila Bomfim e Leilane Neubarth. Por ora, a GloboNews ainda não anunciou quem ocupará de forma definitiva a vaga deixada pela jornalista.