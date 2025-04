Jornalista Míriam Leitão é eleita para a Academia Brasileira de Letras

A jornalista e escritora Míriam Leitão foi eleita hoje (30/4) para a cadeira 7 da Academia Brasileira de Letras (ABL). Aos 72 anos, a mineira de Caratinga vai suceder o cineasta Cacá Diegues, morto em fevereiro.

A eleição ocorreu nesta tarde, na sede da instituição, no Rio de Janeiro, por meio de urnas eletrônicas. Míriam venceu a disputa com 20 votos. O segundo colocado foi o ex-senador e ministro Cristovam Buarque, que recebeu 14 votos.



Com a chegada de Míriam à ABL, a instituição passa a contar com cinco mulheres entre os acadêmicos.

A acadêmica eleita tem 16 livros publicados de diversos gêneros: não ficção, crônica, romance e livros infantis. É jornalista de jornal impresso, rádio, TV e mídia digital.

Em 53 anos de vida profissional, trabalhou em vários veículos de imprensa, entre eles Gazeta Mercantil e Jornal do Brasil. Desde 1991 está no grupo Globo, é colunista do jornal O Globo, comentarista do Bom Dia Brasil, Globonews, CBN e ancora o programa de entrevistas Miriam Leitão Globonews.

Em dezembro de 1972, aos 19 anos, grávida, foi presa e processada pela Lei de Segurança Nacional por se opor à ditadura militar.